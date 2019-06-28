Бразилия постоянно проигрывала Парагваю по пенальти. Теперь серия прервана

Бразилия попала в полуфинал Кубка Америки, где может сыграть с Аргентиной. Для этого аргентинцам еще нужно обыграть Венесуэлу, а бразильская сборная уже выиграла свой матч у Парагвая. Вот несколько важных фактов:

В основное время голов не было, хотя Бразилия атаковала гораздо больше. Статистика ударов – 26:5 в пользу бразильской команды. В створ победители тоже били чаще (8:1), а еще постоянно держали мяч (70%:30%).

Парагвай ломался, но держался. Бальбуэна получил красную карточку на 58-й минуте. С того момента все стало совсем просто: Бразилия бесконечно давила, а Парагвай ждал серии одиннадцатиметровых.

Сюжет в пенальти – веселая история. Удар Гомеса потащил Алисон, четвертым ударом смазал Фирмино, а потом его промах повторил Гонсалес. Так Бразилия и победила в матче, где геройствовали защитники Парагвая.

Парагвай правильно дожидался серии пенальти. В 2011 году команде удалось пройти Бразилию именно через одиннадцатиметровые. Тогда счет в основное время тоже был нулевой, но Бразилия не смогла забить даже с пенальти. Мазали Элано, Тиаго Силва, Андре Сантос и Фред.

В 2015-м случилась похожая история. Ничья в основное время, пенальти, поражение Бразилии – такая характеристика уже стала привычной. Интересно, что тогда Дерлис Гонсалес (автор главного промаха этой ночи) забил с пенальти и в основное время, и в послематчевой серии.

Урок для Парагвая: если всегда доводить матч с Бразилией до серии пенальти, когда-нибудь обязательно проиграешь.