«20% моей страны оккупированы Россией». Украинская «Ворскла» поддержала акцию грузинских футболистов

В двух матчах чемпионата Грузии три команды вышли с антироссийскими лозунгами – футболисты клубов «Торпедо» Кутаиси, «Локомотив» Тбилиси и «Рустави» одели почти идентичные футболки: у первых написано, что Россия – оккупант, у двух других команд, что оккупировано 20% территории страны. В числе протестующих футболистов – два гражданина России.

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