Новые откровения Федуна: с Каррерой не было будущего, Кононов будет строить команду, чемпионство – «если повезет»
Президент «Спартака» Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату». В первой части мы узнали, что клубом через несколько лет будут управлять болельщики.
Сегодня – порция откровений о Каррере, Кононове, амбициях Цорна и странном переподписании Ломовицкого:
Снова винит какие-то другие силы: «В 2006-м она [команда] набрала одинаковое количество очков с ЦСКА. Была близка к золоту, но чисто административные вещи не позволили нам стать чемпионами хотя бы раз. Потом был второй цикл, при Карпине. Та команда в 2009-м тоже должна была стать чемпионом, но снова не хватило. Повторю, не хочу открывать подноготную, напишу в своих мемуарах, но тогда тоже была полная чернуха».
Понял, что с Каррерой нет будущего: «Когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать еще шанс. Все-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки».
Почему рядом с клубом были Трабукки и Гурцкая: «Трабукки был переводчиком Карреры на всех заседаниях и поэтому обладал всей информацией о клубе. На мои попытки сказать, что это не очень хорошо, Каррера отвечал: «Марко мне нужен». Ну, я не спорил – раз нужен, так нужен. А за Трабукки пришел Гурцкая, вот и все».
Еременко не остался из-за травм: «К сожалению, наши врачи говорят, что он стабильно играть не сможет, из-за особенности тех травм, которые у него есть. Это не моя оценка, а врачей. Это и послужило причиной расставания».
Кононов остается точно: «Он не провалил все задачи, были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с «Оренбургом», то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения «Оренбургу» мы вообще бы шли сразу за «Зенитом». При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если все посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. Кононов будет строить команду».
У Цорна большие амбиции: «Цорн либо справится, либо нет. У него есть амбиции прийти к болельщикам в 2023 году и сказать: «Давайте, выдвигайте меня в президенты».
Если повезет, будет чемпионство: «Если Цорн и Кононов не ошибутся в формировании, тогда они будут бороться за самые высокие места, может, и за чемпионство. Только не все зависит от тебя. Купит «Зенит» Неймара – и как с этим бороться? Вопрос в том, что нужен такой уровень, чтобы обеспечить попадание в Лигу чемпионов – это да. А дальше, если повезет – станешь чемпионом, если нет – не станешь».
Ломовицкий = Торбинский: «У него, к сожалению, очень сильный агент. Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму. Помните, я упирался с Торбинским, а он ушел тогда. Да и вообще, не подпиши контракт – было бы еще больше критики. Сказали бы, что опять уходит воспитанник. И не факт, что он бы не заиграл. Я вообще в Ломовицкого верю, у него есть проблемы на ментальном уровне».