Алиреза Хагиги
Иран
Рубин
Кунг-фу-гол: игрок кинул мяч из аута через сальто – и забил, потому что вратарь забыл правила и дотронулся
07 декабря, 18:15
Вратарь иранского «Пайкана» Алиреза Хагиги пропустил нелепый гол. Когда соперник бросал аут, он сделал сальто и сильно бросил мяч руками в ворота. Хагиги не поймал мяч, а лишь слегка его коснулся.
Если бы Хагиги его не трогал, то судья бы не засчитал гол.
И этот автогол оказался решающим. «Пайкан» смог отыграть только один мяч и проиграл 1:2.
Хагиги перешел в «Рубин» в 2012 году. Но дебютировал за клуб только осенью 2015-го в кубковой игре. И уже зимой 2016-го Хагиги расторг контракт с «Рубином».
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