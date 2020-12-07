Кунг-фу-гол: игрок кинул мяч из аута через сальто – и забил, потому что вратарь забыл правила и дотронулся

Вратарь иранского «Пайкана» Алиреза Хагиги пропустил нелепый гол. Когда соперник бросал аут, он сделал сальто и сильно бросил мяч руками в ворота. Хагиги не поймал мяч, а лишь слегка его коснулся.

Если бы Хагиги его не трогал, то судья бы не засчитал гол.