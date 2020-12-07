Алиреза Хагиги
Иран
Рубин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Алиреза Хагиги #Рубин #Иран

Кунг-фу-гол: игрок кинул мяч из аута через сальто – и забил, потому что вратарь забыл правила и дотронулся

07 декабря, 18:15

Вратарь иранского «Пайкана» Алиреза Хагиги пропустил нелепый гол. Когда соперник бросал аут, он сделал сальто и сильно бросил мяч руками в ворота. Хагиги не поймал мяч, а лишь слегка его коснулся.

Если бы Хагиги его не трогал, то судья бы не засчитал гол.

И этот автогол оказался решающим. «Пайкан» смог отыграть только один мяч и проиграл 1:2.

Хагиги перешел в «Рубин» в 2012 году. Но дебютировал за клуб только осенью 2015-го в кубковой игре. И уже зимой 2016-го Хагиги расторг контракт с «Рубином».

Еще по теме
Помутнение Медведева в игре с «Локомотивом»: выпустил мяч из рук, сфолил на пенальти
«Олимпиакос» вылетел из ЛЕ после помутнения у вратаря. Побежал с мячом, а потом толкнул соперника в штрафной
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
Нелепый автогол «Рубина» – ошибка вратаря Медведева. Да, он снова играет в РПЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Алиреза Хагиги
#Рубин
#Иран