Тевес в «Боке» защитил фаната от полиции, забил чемпионский гол и отказался от денег в пандемию. Зимой он завершит карьеру

В январе 2018-го китайцы выпихнули его из клуба, что стало облегчением для всех: деньги можно было вложить в более мотивированых игроков, Тевес поехал домой, а подхватила его любимая «Бока», которая еще и ни цента не потратила на трансфер.

В первой же игре отметился ассистом и заработал удаление для соперника, но далось непросто – получил в пах и кадык. Через пару месяцев в прессе появилась информация, что Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме – там он навестил отбывающего долгий срок брата. Тевес все опроверг: «Я не так глуп, чтобы рисковать, играя в тюрьме – травму получил в тренажерном зале».

Он не играл почти месяц, зато вернулся, запулив гол в Кубке Либертадорес, а в конце сезона отпраздновал с «Бокой» чемпионство в Аргентине.

Победа в Кубке Либертадорес была близка – это была осень 2018-го, и оставалось в финале одолеть «Ривер Плейт». Первый матч дома – 2:2, ответный – был перенесен в Мадрид из-за фанатских беспорядков, и «Бока» проиграла. Тевес запомнился на поле, но больше во время тренировки, когда отбил у полиции выбежавшего фаната. Тогда на «Бомбонеру» пришло почти 50 тысяч, не все сдержали эмоции, но Тевес разобрался: