Тевес в «Боке» защитил фаната от полиции, забил чемпионский гол и отказался от денег в пандемию. Зимой он завершит карьеру
Карлос Тевес уже давно уехал из Европы. В 2015-м отбыл в родную «Боку Хуниорс», смотался на некоторое время в Китай, затем вернулся в «Боку». В начале 2018-го все обсуждали его деньги. И было что обсуждать:
- С «Шанхаем Шеньхуа» он подписал контракт на два года с зарплатой примерно 38 миллионов евро.
- Забил там всего четыре гола за 20 матчей и уехал обратно.
- Почти 9,5 млн за каждый гол – глум не заканчивался.
- Сам Тевес с содроганием вспоминал жизнь в Китае: «Я провел там отпуск длиной семь месяцев. Критика тренера и президента? Это нормально. Я и сам не понимал, что там делаю».
Тевес играл вяло, залечивая травму, веселился с семьей в Диснейленде, за что был раскритикован журналистами. Даже не пребывая в одиночестве, все равно дико скучал по дому, что отразилось и на поле.
В январе 2018-го китайцы выпихнули его из клуба, что стало облегчением для всех: деньги можно было вложить в более мотивированых игроков, Тевес поехал домой, а подхватила его любимая «Бока», которая еще и ни цента не потратила на трансфер.
В первой же игре отметился ассистом и заработал удаление для соперника, но далось непросто – получил в пах и кадык. Через пару месяцев в прессе появилась информация, что Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме – там он навестил отбывающего долгий срок брата. Тевес все опроверг: «Я не так глуп, чтобы рисковать, играя в тюрьме – травму получил в тренажерном зале».
Он не играл почти месяц, зато вернулся, запулив гол в Кубке Либертадорес, а в конце сезона отпраздновал с «Бокой» чемпионство в Аргентине.
Победа в Кубке Либертадорес была близка – это была осень 2018-го, и оставалось в финале одолеть «Ривер Плейт». Первый матч дома – 2:2, ответный – был перенесен в Мадрид из-за фанатских беспорядков, и «Бока» проиграла. Тевес запомнился на поле, но больше во время тренировки, когда отбил у полиции выбежавшего фаната. Тогда на «Бомбонеру» пришло почти 50 тысяч, не все сдержали эмоции, но Тевес разобрался:
И все-таки самым ярким из последних лет, кажется, был именно 2020-й.
Например, чемпионство в марте. Очередное уже для Тевеса в «Боке», но тут – особенное:
- «Бока» за два тура до конца отставала от «Ривера» на четыре очка.
- Перед последним – на два, но стала бы чемпионом, если бы победила, а «Ривер» – нет.
- «Ривер» – нет» – случилось, а «Бока» дома принимала «Химнасию», которую тренировал Диего Марадона. Тевес и Марадона тепло встретились перед игрой.
- «Боке» хватило одного гола для победы. Чемпионского мяча Тевеса на 72-й минуте, да еще с какой силой пущенного:
Буквально сразу же мир накрыла пандемия коронавируса, но и здесь Тевес проявился. Он выдал мощную речь в эфире America TV, где призвал к помощи нуждающимся людям.
«Любой футболист может прожить без зарплаты полгода или год. Мы – не лучший пример, мы могли быть им для других дел, но не для этого. Клубы должны участвовать в этом. Вместо похода на утреннюю тренировку они должны требовать делать что-то для людей. Вы можете снимать видео, как сидите дома в гостиной, но лучший пример – выйти и помочь».
В июле Тевес получил предложение о контракте от клуба. Принял, но с оговорками – всю зарплату плюс премиальные он отдаст на благотворительность. «Есть много людей, которые страдают от пандемии, у которых нет работы или еды. Мне нужно понять, в какую организацию пойдут деньги. В эти шесть месяцев никаких денег я получать не хочу», – сказал он.
В ноябре Тевес установил рекорд в Аргентине, правда, сомнительный – уже на третьей секунде получил желтую карточку. С «Бокой» он вышел из группы Кубка Либертадорес, где в 1/8 финала попал на «Интернасьонал». Матчи состоятся в конце ноября и начале декабря.
Теперь от «Боки» зависит, сколько еще будет играть Тевес. В мае 2018-го он говорил, что планирует завершить карьеру по окончании контракта в конце 2019-го. В середине 2020-го – продлил, чтобы заняться благотворительностью, и думал над уходом в «Коринтианс» или «Вест Хэм».
Похоже, оба варианта не пройдут. Журналист ESPN Марсело Бенедетто сообщил, что Тевес уйдет из футбола после того, как «Бока» закончит выступления в Кубке Либертадорес. Финал этого турнира запланирован на 30 января 2021 года. Через несколько дней после него Тевесу исполнится 37 лет.