В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
«Правило Руни» касается должности главного тренера. Его суть заключается в том, что, если клуб Английской футбольной лиги ищет человека на эту позицию, он обязан провести интервью как минимум с одним представителем категории BAME, т.е. темнокожим, азиатом или человеком из другой малой этнической группы.
Это правило не имеет никакого отношения к Уэйну Руни: его назвали в честь Дэна Руни, который ввел аналогичное правило в американской NFL.
Теперь клубы обязаны нанимать людей разной расы?
Нет. Данное правило вообще никак не касается решения клуба о выборе кандидата: любой клуб по-прежнему может пригласить на работу кого угодно, независимо от расы претендента.
Правило обязывает лишь провести собеседование с человеком другой этнической группы. По результатам собеседования ему может быть отказано в работе.
В правиле также указано, что подобная обязанность возникает лишь в том случае, если клуб рассматривает несколько кандидатов на работу. В случае, если кандидат только один, данный фактор не будет иметь значения.
Почему это правило сейчас актуально?
В Англии большая проблема с расовым разнообразием среди главных тренеров. Существует мнение, что представителям других этнических групп просто не дают шанса себя проявить.
В настоящий момент в четырех (!) верхних дивизионах работает только четыре тренера, входящих в категорию BAME:
- Нуну Эшпириту Санту, «Вулверхэмптон», АПЛ.
- Дино Маамриа, «Стивенидж», Вторая футбольная лига.
- Кит Керл, «Нортхэмптон», Вторая футбольная лига.
- Сол Кэмпбелл, «Маклсфилд Таун», Вторая футбольная лига.
После введения «правила Руни» предполагается, что клубы станут внимательнее следить за кандидатами BAME и, в случае, если они подойдут, предлагать им работу.
«Правило Руни» вообще работает?
Однозначно сказать невозможно. В NFL его ввели в 2003 году, а в 2018-м лига поставила рекорд по количеству тренеров из малых этнических групп.
С другой стороны, таких тренеров в прошлом году было 8 из 32 – всего лишь 25%. Среди игроков этот процент намного выше – больше 70%. Даже если правило и сработало, за 15 лет оно не смогло существенно изменить ситуацию.
Исследователи Тодд Уолкер, Джон Солоу и Бенджамен Солоу в 2011 году провели исследование, в котором не обнаружили расовую дискриминацию при выборе тренера в NFL. «Правило Руни», по их мнению, также являлось неэффективным.