Поделиться:
закрыть

В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи

08.06.2019 17:26

«Правило Руни» касается должности главного тренера. Его суть заключается в том, что, если клуб Английской футбольной лиги ищет человека на эту позицию, он обязан провести интервью как минимум с одним представителем категории BAME, т.е. темнокожим, азиатом или человеком из другой малой этнической группы.

Это правило не имеет никакого отношения к Уэйну Руни: его назвали в честь Дэна Руни, который ввел аналогичное правило в американской NFL.

Теперь клубы обязаны нанимать людей разной расы?

Нет. Данное правило вообще никак не касается решения клуба о выборе кандидата: любой клуб по-прежнему может пригласить на работу кого угодно, независимо от расы претендента.

Правило обязывает лишь провести собеседование с человеком другой этнической группы. По результатам собеседования ему может быть отказано в работе.

В правиле также указано, что подобная обязанность возникает лишь в том случае, если клуб рассматривает несколько кандидатов на работу. В случае, если кандидат только один, данный фактор не будет иметь значения.

Почему это правило сейчас актуально?

В Англии большая проблема с расовым разнообразием среди главных тренеров. Существует мнение, что представителям других этнических групп просто не дают шанса себя проявить.

В настоящий момент в четырех (!) верхних дивизионах работает только четыре тренера, входящих в категорию BAME:

  • Нуну Эшпириту Санту, «Вулверхэмптон», АПЛ.
  • Дино Маамриа, «Стивенидж», Вторая футбольная лига.
  • Кит Керл, «Нортхэмптон», Вторая футбольная лига.
  • Сол Кэмпбелл, «Маклсфилд Таун», Вторая футбольная лига.

После введения «правила Руни» предполагается, что клубы станут внимательнее следить за кандидатами BAME и, в случае, если они подойдут, предлагать им работу.

«Правило Руни» вообще работает?

Однозначно сказать невозможно. В NFL его ввели в 2003 году, а в 2018-м лига поставила рекорд по количеству тренеров из малых этнических групп.

С другой стороны, таких тренеров в прошлом году было 8 из 32 – всего лишь 25%. Среди игроков этот процент намного выше – больше 70%. Даже если правило и сработало, за 15 лет оно не смогло существенно изменить ситуацию.

Исследователи Тодд Уолкер, Джон Солоу и Бенджамен Солоу в 2011 году провели исследование, в котором не обнаружили расовую дискриминацию при выборе тренера в NFL. «Правило Руни», по их мнению, также являлось неэффективным.

Все фото: Global Look Press
Еще по теме
«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса
Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол