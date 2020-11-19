Поражение от Сербии выбросило сборную России в третью корзину при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022

В последнем туре Лиги наций Россия проиграла Сербии 0:5.

До этого матча Россия была во второй корзине для жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2022.

Нашу команду могло спасти поражение Румынии от Северной Ирландии, но в этом матче состоялась ничья 1:1. Гол у румын на счету игрока из РПЛ – Эрика Бикфалви из «Урала».

Румыния опередила Россию и заняла ее место во второй корзине. Наша сборная оказалась в третьей.

При отборе на ЧМ-2022 победитель квалификационной группы попадает на турнир напрямую. Команда, занявшая второе место, участвует в стыковых матчах.