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Поражение от Сербии выбросило сборную России в третью корзину при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022
7 часов назад
В последнем туре Лиги наций Россия проиграла Сербии 0:5.
До этого матча Россия была во второй корзине для жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2022.
Нашу команду могло спасти поражение Румынии от Северной Ирландии, но в этом матче состоялась ничья 1:1. Гол у румын на счету игрока из РПЛ – Эрика Бикфалви из «Урала».
Румыния опередила Россию и заняла ее место во второй корзине. Наша сборная оказалась в третьей.
При отборе на ЧМ-2022 победитель квалификационной группы попадает на турнир напрямую. Команда, занявшая второе место, участвует в стыковых матчах.
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