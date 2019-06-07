В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
Что случилось?
ПФЛ, зона «Юг», ситуация за четыре тура до конца: лидирует клуб «Чайка» с 58 очками, на один балл отстает краснодарский «Урожай». В следующем туре «Чайка» обыгрывает со счетом 3:1 четвертую команду лиги – новороссийский «Черноморец». Она выиграла и три оставшихся матча, благодаря чему обеспечила себе выход в ФНЛ. «Урожай» финишировал вторым, отставая на три очка.
Все началось с сарказма гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сразу после игры «Чайка» – «Черноморец»: «Гости, которые не пропустили в последних 4 матча ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне». Позже пост в инстаграме с этими словами был удален.
Что говорили?
По информации «Спорт день за днем», «Урожай» был готов заплатить 500 тысяч рублей «Черноморцу» за ничью или победу над «Чайкой», то есть, простимулировать, что не запрещено в России, но и официально не разрешено. Деньги в клубе уже предлагалось разделить самостоятельно, но в перерыве при счете 1:1 представители «Чайки» договорились с тренером «Черноморца», заплатили деньги и, как говорится в материале, «четыре-пять человек сработали» – «Чайка» выиграла 3:1.
Главный тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков все отрицал: «Как вы себе представляете такие вещи, чтобы кто-то зашел в раздевалку и дал нам деньги? Мне непонятно, откуда такие слухи берутся». Спортивный директор клуба Владимир Бут заявил, что «Урожай» предлагал стимулирование, но в сдачу матча «Чайке» он не верит.
Форвард «Чайки» Александр Подбельцев объяснил неуверенную игру защитников «Черноморца» в интервью Sports.ru: «У нас прожекторы расположены так, что если подача с полуфланга, то они реально слепят прямо в лицо. «Черноморец» – наш конкурент, мы с ними в контрах были всегда. Они в принципе сдать не могли. О какой сдаче идет речь? Вы что? Это цирк. Мы хотим выйти по спортивному принципу. Ко мне игроки других команд подходят и говорят, что «Урожай» подвез им деньги. Что выходили на их руководство».
Голы и правда странные?
Более чем. Потратьте две минуты, что посмотреть, как защита «Черноморца» играла во втором тайме (начиная с 3:00).
Какие санкции последовали?
Матчем заинтересовался КДК РФС, а 7 июня вынес несколько решений.
• «За оказание воздействия с целью влияния на результат матча» Градиленко и Дышеков отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.
• За такую же провинность трехлетнюю дисквалификацию получили защитники «Черноморца» Резников, Пуляев и Юдин.
В полном тексте заключения КДК, который приводит «СЭ», говорится также, что все три защитника могли получить от одного до двух миллионов рублей. Они отказались проходить полиграф, их действия вызвали стычки и перепалки на поле и за его пределами внутри команды, им пришлось тренироваться отдельно от команды. При этом футболисты утверждали, что хотели поделиться деньгами с одноклубниками позже.
Какое еще доказательство приводится?
«Спорт-Экспресс» выложил аудиозапись показаний одного из игроков «Черноморца» (его фамилия не раскрывается):
«Тут такой цирк. После игры мы начали все *** (выпендриваться): *** (чего) вы сдаете. Всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: «Че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили. Мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно. А то вы бы улыбались после игры и нас бы спалили. Такой *** (фигней) начали заниматься.
Типа тренер такой… Тоже был бы тренер нормальный. У нас один чудак просто подбежал во время игры к тренеру и говорит: «*** (блин), меняй этого защитника, ты не видишь, что ли? Тренер такой: да не, не, нормально все. Ну мы думаем, просто и тренер в деле. Ну и защитник и вратарь, скорее всего. Типа они такие: *** (блин). Кто-то палится, кто-то нет. Два защитника откровенно сказали: «Все спокойно, мы вам всем переведем, все нормально будет, не переживайте».
Что теперь будет с результатом матча?
Пока ничего. Что сообщил глава КДК Артур Григорьянц: «Результат матча мы не аннулируем. Этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается как со стороны МВД, так и со стороны РФС. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам»
«Чайка». Что вообще за клуб и откуда он?
«Чайка» играет в селе Песчанокопское Ростовской области – там проживают примерно десять тысяч человек. Владелец клуба Андрей Чайка играл в дубле ЦСКА, но очень рано завершил карьеру футболиста и стал успешным бизнесменом – его компания является крупным мировым партнером Shell. Клуб из Песчанокопского он назвал в честь своего отца, который погиб в автокатастрофе.
Команда практически полностью содержится на деньги Чайки, играет на маленьком, но отремонтированном стадионе, кроме того, есть и второй состав, выступающий в чемпионате области. А еще в будущем будет открыта частная академия в Ростове-на-Дону, где также появится фитнес-центр и площадки для других видов спорта. «У меня всегда была мечта создать детскую футбольную академию, чтобы талантливые ребята со всей Ростовской области могли не просто играть в футбол, а бесплатно получать профессиональное, качественное образование», – говорил бизнесмен.
Кроме того, в клубе креативно вели соцсети, придумали классную презентацию эмблемы и привезли в село клуб РПЛ (в 1/16 Кубка России «Чайка» уступила «Анжи» 1:2).
Почему в ФНЛ очень нужно «Урожаю»?
«Урожай» был основан в Краснодаре летом 2018 года сразу после того, как развалилась «Кубань». Он получил разрешение играть в ПФЛ, выступая на стадионе «Кубань». Первоначально предполагалось, что клуб возглавит Валерий Газзаев, но пришлось довольствоваться Евгением Калешиным, который через несколько месяцев ушел в «Балтику» и довел ее до вылета из ФНЛ (вылет не состоялся ввиду отказа вышедшего из ПФЛ «Сахалина» играть в ФНЛ).
Зимой 2019-го «Урожай» получил запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженностей. Главным тренером стал Николай Писарев, гендиректор в клубе – экс-футболист «Спартака», экс-комментатор Дмитрий Градиленко. Прежний генеральный директор Иван Хатылев говорил, что клуб ставит задачу выхода в ФНЛ: «Если мы выполняем задачу, то сумма поддержки будет увеличиваться. Предполагаем, что [в случае выхода в ФНЛ бюджет составит] порядка 200 миллионов рублей». В прошлом сезоне бюджет клуба составлял 70 миллионов.
Что будет дальше?
Так как речи о санкциях в «Чайки» пока не идет, клуб готовится к выступлению в ФНЛ. Он уже получил необходимую лицензию, а еще заявил в качестве домашнего стадиона «Ростов Арену». Стадион «Центральный» имени Ивана Чайки (отца владельца) вмещает всего 3000 человек.
По итогам заседания КДК клуб выпустил официальное заявление, где сообщил, что в рамках внутренней проверки на полиграфе должностных лиц, инициатором которой выступил Андрей Чайка, было подтверждено, что никто из них не предлагал денежных вознаграждений футболистам «Черноморца».
«Наш клуб действовал максимально открыто и предоставлял всю необходимую информацию, связанную с обстоятельствами проведения матча, в том числе органам МВД, проводившим доследственную проверку по заявлению РФС.
По результатам рассмотрения дела КДК РФС не выносил никаких решений в отношении ФК «Чайка» и его должностных лиц, а также не выделял в отдельное производство никаких дел в отношении них. На этом основании мы можем утверждать, что дело в отношении ФК «Чайка» закрыто», – говорится в сообщении клуба.