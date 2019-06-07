В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор

Какие санкции последовали?

Матчем заинтересовался КДК РФС, а 7 июня вынес несколько решений.

• «За оказание воздействия с целью влияния на результат матча» Градиленко и Дышеков отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на один год .

• За такую же провинность трехлетнюю дисквалификацию получили защитники «Черноморца» Резников, Пуляев и Юдин.

В полном тексте заключения КДК, который приводит «СЭ», говорится также, что все три защитника могли получить от одного до двух миллионов рублей . Они отказались проходить полиграф, их действия вызвали стычки и перепалки на поле и за его пределами внутри команды, им пришлось тренироваться отдельно от команды. При этом футболисты утверждали, что хотели поделиться деньгами с одноклубниками позже.

Какое еще доказательство приводится?

«Спорт-Экспресс» выложил аудиозапись показаний одного из игроков «Черноморца» (его фамилия не раскрывается):

«Тут такой цирк. После игры мы начали все *** (выпендриваться): *** (чего) вы сдаете. Всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: «Че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили. Мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно. А то вы бы улыбались после игры и нас бы спалили. Такой *** (фигней) начали заниматься.

Типа тренер такой… Тоже был бы тренер нормальный. У нас один чудак просто подбежал во время игры к тренеру и говорит: «*** (блин), меняй этого защитника, ты не видишь, что ли? Тренер такой: да не, не, нормально все. Ну мы думаем, просто и тренер в деле. Ну и защитник и вратарь, скорее всего. Типа они такие: *** (блин). Кто-то палится, кто-то нет. Два защитника откровенно сказали: «Все спокойно, мы вам всем переведем, все нормально будет, не переживайте».