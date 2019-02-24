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#Травмы #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед #Андер Эррера #Джесси Лингард #Роберто Фирмино #Хуан Мата

«МЮ» и «Ливерпуль» сделали четыре вынужденные замены за тайм

24 февраля 2019, 17:54

Все произошло еще в первой половине игры. В составе «МЮ» Эррера, Мата и Лингард покинули поле с повреждениями. У «Ливерпуля» с травмой ушел Фирмино. 

Перейра, Санчес, Лингард и Старридж вышли вместо них. Кажется, такого количества травм за один тайм не было никогда. 

Матч завершился со счетом 0:0. 

Официальный сайт АПЛ

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#Андер Эррера
#Джесси Лингард
#Роберто Фирмино
#Хуан Мата