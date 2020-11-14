Чем интересен Football Manager 2021. Что нового? Сколько стоит? Какие первые впечатления?

Новый Football Manager выходит в ноябре. Там появится система xG

Серия Football Manager существует с 2004 года. Именно тогда компания Sports Interactive начала разработку симулятора под этим названием. Он вырос из игры Championship Manager. Первый симулятор под обновленным брендом – Football Manager 2005. Вся суть игрового процесса: управление командой в роли тренера, установка тренировок, трансферы и общение.

Официальная дата выхода игры Football Manager 2021 на PC – 24 ноября. Цена в Steam и EGS составляет 2499 рублей. Сейчас действует скидка в 10% на предварительную покупку: можно взять за 2069 рублей. Впервые с 2007 года игра появится и на Xbox. Сохранения по карьере в бета-версии позже перейдут на полноценную версию игры.

В игре есть глобальные изменения:

🕹️ Переработаны диалоги. Теперь можно общаться жестами и чаще разговаривать с игроками. Так складывается мнение о тренере.

🕹️ Внедрена система xG. Это влияет на подготовку к матчу и аналитику по нему. Все стало сложнее и интереснее.

🕹️ Трансферы тоже доработаны. Теперь есть возможность проводить собрания со скаутами и напрямую общаться с агентами.