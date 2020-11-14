Чем интересен Football Manager 2021. Что нового? Сколько стоит? Какие первые впечатления?
Новый Football Manager выходит в ноябре. Там появится система xG
Серия Football Manager существует с 2004 года. Именно тогда компания Sports Interactive начала разработку симулятора под этим названием. Он вырос из игры Championship Manager. Первый симулятор под обновленным брендом – Football Manager 2005. Вся суть игрового процесса: управление командой в роли тренера, установка тренировок, трансферы и общение.
Официальная дата выхода игры Football Manager 2021 на PC – 24 ноября. Цена в Steam и EGS составляет 2499 рублей. Сейчас действует скидка в 10% на предварительную покупку: можно взять за 2069 рублей. Впервые с 2007 года игра появится и на Xbox. Сохранения по карьере в бета-версии позже перейдут на полноценную версию игры.
В игре есть глобальные изменения:
🕹️ Переработаны диалоги. Теперь можно общаться жестами и чаще разговаривать с игроками. Так складывается мнение о тренере.
🕹️ Внедрена система xG. Это влияет на подготовку к матчу и аналитику по нему. Все стало сложнее и интереснее.
🕹️ Трансферы тоже доработаны. Теперь есть возможность проводить собрания со скаутами и напрямую общаться с агентами.
Разработчик Стивен Дэвидсон сам участвовал в подготовке новых функций. Он считает, что они добавляют игре глубины. С Дэвидсоном не согласны обычные пользователи – те, кто давно покупает Football Manager. Их версия: глобально в игре по-прежнему ничего не меняется, а новые функции остаются просто небольшой переработкой старых.
Реальные футболисты тоже играют в Football Manager. И постоянно его пиарят
Кристиан Эриксен делает отсылки к Football Manager в интервью. В сентябре 2019-го сказал, что хотел бы решать свое реальное будущее так, как это происходит в игре. До этого он рассказывал, что всегда восхищался Football Manager. «Раньше я поддерживал «Рому» – и все благодаря Football Manager. Они безумные, там играли Батистута и Тотти».
Один из главных пиарщиков Football Manager – Айосе Перес из «Лестера». Он играет сам и дарит Football Manager другим людям. Так случилось и в ноябре 2020-го. George написал в твиттере, что хочет поскорее получить игру. Перес просто подарил ему новую игру – и заслужил респекты от других пользователей твиттера. Сам Перес выбирает в Football Manager именно «Лестер».
Усман Дембеле обычно играет в Football Manager в самолете. Антуан Гризманн в реальности все еще осваивается в «Барселоне», а в Football Manager развивал «Арсенал». В 2023 году в его составе были Феликс, Де Йонг и даже Тринкао. Еще Гризманн раскритиковал создателей Football Manager, когда поиграл за самого себя. Его показатели почему-то уменьшались.
Диогу Жота тоже играет постоянно: часто начинал карьеру за клубы из низших лиг. «Если вы хотите быть менеджером в будущем, это действительно хорошая игра. Там множество вещей: разведка, тренировки, стандарты. Еще это хороший способ провести время в автобусе, в поезде или в самолете», – рассказывал Жота.
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Мы расписывали историю 17-летнего скаута, который подрабатывает скаутом в шотландском клубе. Недавно он нашел себя в игре Football Manager 2021. Там же теперь появился даже Никита Ковальчук. В инстаграме он рассказал, что наиграл в Football Manager тысячи часов. Теперь сможет забирать себя в клубы на должность аналитика.
Первые карьеры в Football Manager 2021: чемпионат Белоруссии, быстрое сохранение и падение «ПСЖ»
Ранняя версия игры Football Manager 2021 уже доступна. Сейчас запущено бета-тестирование, которое продлится как раз до 24 ноября. Бета-версию игры получает каждый, кто сделал предзаказ новой версии Football Manager 2021. Из нововведений там уже показаны обновленные диалоги менеджера: во время бесед с игроками и на пресс-конференциях.
Что делают люди, которые уже попробовали Football Manager 2021:
Sterlingsilva. Начал карьеру в чемпионате Белоруссии за команду «Сморгонь» из Первой лиги. Пока идет на последнем месте.
Golden_FM. Радуется, что в игре быстро работает сохранение карьеры. Раньше все на это жаловались.
Louis De Chene. Делает «Лион» чемпионом Франции. Лидирует после первой части сезона, а «ПСЖ» только четвертый.
Tom Bodell. Решает проблемы клуба «Динамо Дрезден». В реальности клуб вылетел из Бундеслиги 2. Боделл возвращает его обратно.
Oliver // Kempza. Удивляется действиям вратаря. Сначала тот поймал мяч в воздухе, а через пару секунд пульнул его на ассист.