Канал «Россия 1» поддержал Дзюбу в программе «60 минут» слоганом «Я/Мы Дзюба»

В шоу «60 минут» на канале «Россия 1» под ногами ведущих был напечатан слоган «Я/Мы Дзюба», ранее он использовался в соцсетях.

Дзюба забил победный гол в матче «Зенит» – «Краснодар» и бурно его отпраздновал.

Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи

Позже он опубликовал видео, в котором рассказал о ситуации вокруг него.