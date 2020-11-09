Артем Дзюба
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Канал «Россия 1» поддержал Дзюбу в программе «60 минут» слоганом «Я/Мы Дзюба»
09 ноября, 15:22
За сутки до матча «Зенита» и «Краснодара» в соцсетях распространилось видео интимного характера с участием Артема Дзюбы.
В шоу «60 минут» на канале «Россия 1» под ногами ведущих был напечатан слоган «Я/Мы Дзюба», ранее он использовался в соцсетях.
Дзюба забил победный гол в матче «Зенит» – «Краснодар» и бурно его отпраздновал.
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Позже он опубликовал видео, в котором рассказал о ситуации вокруг него.
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