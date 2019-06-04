Весной «Айнтрахт» выкупил Йовича за 7 миллионов евро. «Реал» заплатил за него минимум 60

«Реал» объявил о трансфере форварда Луки Йовича из «Айнтрахта». С 21-летним парнем подписали шестилетний контракт. Transfermarkt пишет, что «Реал» отдал 60 миллионов евро. Marca до этого утверждала, что он обойдется «Реалу» в 65-70 миллионов.

Вот история последних переходов в карьере Йовича. Вы удивитесь, но там есть «Бенфика».