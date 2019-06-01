Льорис − титан. Он прошел через замкнутость, смерть мамы, конкуренцию и стыдные ошибки

«Я тренируюсь со стопроцентной отдачей, но тренер все равно не видит меня в основе. Это тяжело понять и принять, но о том, почему сложилась такая ситуация, лучше спросить у него. Я же остаюсь профессионалом», − жаловался Льорис британским СМИ. К середине ноября у него был ровно один матч в старте и крайне размытая роль в составе.

Фриделя же конкуренция с Льорисом не напрягала совсем: «Льорис должен стать отличным вратарем. Но для адаптации в Премьер-лиге ему понадобится время. Мои первые полтора года в Англии были самыми ужасными в карьере, но это также бесценный опыт».

В детстве любил теннис и свой шарф «Манчестер Юнайтед» − оба от мамы

Родители Льориса: отец − банкир, мать − адвокат. Они хотели, чтобы мальчик вырос воспитанным и нашел себя в жизни, а потому у любого его стремления был бы финансовый буст. Несмотря на это, парнишка не кичился деньгами родителей и всегда был предельно скромным:

«Уго − мальчик, который говорил мало, но ясно. Он всегда был застенчив. Интроверт, очень чувствительный. Потом я увидела его в телевизоре, и он предстал таким же, как в школе: спокойным, сдержанным, вдумчивым», − вспоминает школьная учительница Франсуаз Боксьер.

До 13 лет молчаливый и стеснительный Льорис метался между футболом и теннисом. В апреле 1991-го года он с мамой побывали на теннисном турнире в Монте-Карло: тогда на площадке блистал Пит Сампрас, и его игра внушала парню быть таким же.

Льорис неплохо совмещал два вида спорта и даже ворвался в число лучших французских юниоров (среди теннисистов). Футболом он заинтересовался только спустя два года после тенниса.

Льориса интересовали только две позиции: форварда и голкипера. Такой выбор Льорис объяснял очень просто: застенчивый в жизни, но на поле он хотел быть в центре внимания. Чтобы этого добиться, нужно либо забивать голы, либо их предотвращать. Остановился на втором.

Любовь к футболу Льорису тоже подарила мама − когда ему исполнилось семь, она привезла из командировки шарф «Манчестер Юнайтед», и парень тут же влюбился в игру. Маленький Льорис тащился от Эрика Кантона и восхищался Петером Шмейхелем: «Я изучал голкиперское мастерство на примере Шмейхеля − он был бесподобен. Он всегда пытался контролировать штрафную площадку, хорошо играл на выходах, не боялся играть один в один с нападающим».

В 2008 году, за несколько дней до матча «Ницца» − «Лилль», в жизни Льориса случилась самая страшная трагедия: мама скончалась от рака. Тренер Фредерик Антонетти сразу предложил ему отпуск. Но Льорис решил по-другому и спустя два дня после ее смерти выдал железный матч: сделал несколько великих сэйвов и отыграл на ноль.