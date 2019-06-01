Льорис − титан. Он прошел через замкнутость, смерть мамы, конкуренцию и стыдные ошибки
В 2008 году Уго Льорис мог уйти в «Милан», но трансфер не состоялся по двум причинам. Первая − неясный статус в команде. Никто не дал гарантий, что именно он станет основным вратарем. Вторая причина — пытаясь угодить потенциальному новичку, директор «Милана» сливал из команды уважаемого ветерана Кристиана Абьятти. Тот не захотел переезжать в «Палермо», и в итоге подписание Льориса провалилось.
В 2012-ом за ним пришли боссы «Тоттенхэма», но тогда похожий сценарий не смутил. В статусе капитана сборной Франции Льорис переехал в незнакомую страну, где ему тоже никто не обещал место в основе.
Полным шоком для АПЛ и конкретно тренера Андре Вилаш-Боаша стала вторая молодость Брэда Фриделя. Старичок летал в штрафной, регулярно вытаскивал что-то совершенно мертвое и был страшно мотивирован. Такого вратаря нельзя убирать с игры, поэтому рискнувший Льорис плотно сел в запас.
«Я тренируюсь со стопроцентной отдачей, но тренер все равно не видит меня в основе. Это тяжело понять и принять, но о том, почему сложилась такая ситуация, лучше спросить у него. Я же остаюсь профессионалом», − жаловался Льорис британским СМИ. К середине ноября у него был ровно один матч в старте и крайне размытая роль в составе.
Фриделя же конкуренция с Льорисом не напрягала совсем: «Льорис должен стать отличным вратарем. Но для адаптации в Премьер-лиге ему понадобится время. Мои первые полтора года в Англии были самыми ужасными в карьере, но это также бесценный опыт».
В детстве любил теннис и свой шарф «Манчестер Юнайтед» − оба от мамы
Родители Льориса: отец − банкир, мать − адвокат. Они хотели, чтобы мальчик вырос воспитанным и нашел себя в жизни, а потому у любого его стремления был бы финансовый буст. Несмотря на это, парнишка не кичился деньгами родителей и всегда был предельно скромным:
«Уго − мальчик, который говорил мало, но ясно. Он всегда был застенчив. Интроверт, очень чувствительный. Потом я увидела его в телевизоре, и он предстал таким же, как в школе: спокойным, сдержанным, вдумчивым», − вспоминает школьная учительница Франсуаз Боксьер.
До 13 лет молчаливый и стеснительный Льорис метался между футболом и теннисом. В апреле 1991-го года он с мамой побывали на теннисном турнире в Монте-Карло: тогда на площадке блистал Пит Сампрас, и его игра внушала парню быть таким же.
Льорис неплохо совмещал два вида спорта и даже ворвался в число лучших французских юниоров (среди теннисистов). Футболом он заинтересовался только спустя два года после тенниса.
Льориса интересовали только две позиции: форварда и голкипера. Такой выбор Льорис объяснял очень просто: застенчивый в жизни, но на поле он хотел быть в центре внимания. Чтобы этого добиться, нужно либо забивать голы, либо их предотвращать. Остановился на втором.
Любовь к футболу Льорису тоже подарила мама − когда ему исполнилось семь, она привезла из командировки шарф «Манчестер Юнайтед», и парень тут же влюбился в игру. Маленький Льорис тащился от Эрика Кантона и восхищался Петером Шмейхелем: «Я изучал голкиперское мастерство на примере Шмейхеля − он был бесподобен. Он всегда пытался контролировать штрафную площадку, хорошо играл на выходах, не боялся играть один в один с нападающим».
В 2008 году, за несколько дней до матча «Ницца» − «Лилль», в жизни Льориса случилась самая страшная трагедия: мама скончалась от рака. Тренер Фредерик Антонетти сразу предложил ему отпуск. Но Льорис решил по-другому и спустя два дня после ее смерти выдал железный матч: сделал несколько великих сэйвов и отыграл на ноль.
Титановые нервы и хладнокровие помогли Льорису во время конкуренции с Фриделем. Закрытый и неконфликтный, он не устраивал истерик и не выкатывал ультиматумов. Но адово пахал на тренировках и к началу следующего сезона из кубкового вратаря трансформировался в основного.
Отвечая на вопросы о том, что стало главной мотивацией в борьбе за основу, Льорис вспомнил детские наставления:
«Меня приучили родители, что когда ты занимаешься каким-то делом, то не имеешь права давать слабину. Если ты что-то делаешь − то должен делать это с полной отдачей. Лишь тогда ты достигнешь результата и получишь удовольствие от сделанного».
Причина, из-за которой Льорис не был лучшим все это время
Льориса всегда недооценивают. Он никогда не номинировался в команды года, не получал «Золотую перчатку» и не закрепился в сознании масс как лучший голкипер Премьер-лиги.
Причины здесь две: сам Льорис и Давид Де Хеа.
Главная беда Льориса − колоссальный процент важных ошибок. Да, он перекрывает это кучей других показателей (об этом дальше), но зачастую привозы страшно влияют на результат.
Для сравнения данных мы возьмем двух других вратарей: уже упомянутого Де Хеа и Петра Чеха. Последние семь сезонов они провели именно в Англии (как Льорис), не покидали Премьер-лигу (как Куртуа) и не относятся к новичкам (как Алиссон и Эдерсон).
Первый показатель − количество сухих матчей. Оно в равных долях зависит от качества обороны и уровня голкипера. Преимущество Де Хеа − минимальное. У него за семь сезонов 87 сухих матчей, у Льориса на один меньше. Чех от обоих немного отстал − 74.
Теперь обратимся к количеству сэйвов с 2012 года. Здесь вновь лидирует Де Хеа, но отставание Льориса едва ли можно назвать серьезным: Де Хеа − 666, Льорис − 602, Чех − 554 (все это по данным на начало мая).
Теперь к результативным ошибкам. Несмотря на абсолютно худший сезон в карьере Де Хеа, за восемь лет в Англии у него меньше фатальных ляпов − 10 привозов за семь лет. Льорис ошибался заметно чаще − 16 результативных ошибок. Чех − 13. Все перевернулось в этом сезоне. Льорис ошибся ровно раз − коряво отбил мяч в игре с «Ливерпулем» и спровоцировал самострел Альдервейрелда. Де Хеа выдал сразу пять результативных ошибок.
Между ним и Льорисом никогда не было пропасти, просто второй сам гасил репутацию. Он не спасал хуже, реже или менее эффектно. Но сила Де Хеа − в отсутствии косяков, Льорис же исправился только в этом сезоне.
Причины, по которым Льорис великий
Избавление от привозов не единственная причина считать этот сезон лучшим в карьере Льориса.
Посмотрим на xG-метрику − важный инструмент в оценке игры голкипера. Благодаря данным по ожидаемым и реальным голам мы прикинем, насколько велик вклад вратаря в результаты. Так вот: в сезоне-2018/19 Льорис − лучший голкипер по разнице ожидаемых и реальных голов. Сейвы француза спасли команду от шести лишних мячей.
Еще один важный показатель − процент отраженных ударов. Как правило, если он переваливает за 70%, то это либо аномалия (с последующим регрессом), либо крайне высокий уровень вратаря. Льорис не просел по качеству отражения ударов и сохранил высокий процент на протяжении всего сезона − на сегодня у него 75% сэйвов от общего числа ударов по воротам.
В 2019 году в ворота Льориса трижды назначали пенальти. Среди бьющих − Обамеянг, Варди и Агуэро. Все трое − среди лучших бомбардиров Премьер-лиги. Льорис отбил все их удары.
Важный элемент в его игре − молниеносные выходу за штрафную. Там он играет на опережение и подстраховывает защитников, выполняя функции «свипер-кипера». О специфической манере игры Льориса еще в 2014-ом году рассказывал все тот же Брэд Фридель:
«Уго умеет молниеносно принимать решения. Его отбор мяча у Тео Уолкотта в дерби северного Лондона и сейв, который он сделал в матче с «Кардиффом» − это те моменты, где кто-то другой пошел бы на красную карточку, это игра на грани риска. Льорис как никто другой умеет выходить с честью из таких ситуаций, и я рад, что могу работать с таким разносторонним и талантливым вратарем».
Цитата пятилетней давности крайне актуальна сегодня. По числу успешных выходов с игрой на опережение Льорис − лучший в АПЛ.
Льорис неоднократно рассказывал, почему использует столь рискованную манеру игры:
«Я не люблю ждать, когда игра придет ко мне, потому я всегда первым иду на мяч, стараюсь контролировать то, что происходит в моей штрафной.
Я люблю играть в поле и считаю, что вратарь должен обладать некоторыми характеристиками, свойственными полевым игрокам: отдать пас, сделать подкат, уметь контролировать мяч ногами. Этим я оказываю помощь своим защитникам − они могут играть выше и создавать давление на соперника».
Шоу против «Боруссии», сэйв после пенальти Агуэро и два своевременных спасения в игре с «Аяксом» − «Тоттенхэм» ворвался в финал в том числе благодаря роли Льориса, который в десяти играх Лиги чемпионов выручил 29 раз.
«Уго − фантастический парень. Для меня он лучший голкипер в Премьер-лиге, но он очень недооценен. Возможно, это связано с тем, что он очень сдержанный», − говорил Эрик Дайер в 2016-ом. Он прав: далекий от внимания образ Льориса минимизирует его шансы стать для фанатов главным кипером АПЛ.
В команду года Премьер-лиги с оговорками выбран Эдерсон, в символическую сборную ЛЧ, вероятно, попадет Алиссон Беккер. Даже если в финале Льорис останется без трофея, этот сезона для него все равно − еще одна гигантская победа над собой.
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