Александр Кокорин
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Кокорин реализовал пенальти в матче с «Химками». Это его первый гол за «Спартак»
17 октября, 20:20
«Спартак» пропустил от Мирзова в начале второго тайма, но быстро отыгрался. Логашов сфолил в штрафной в борьбе с Понсе. Пенальти результативно исполнил Александр Кокорин.
До этого Кокорин выходил за «Спартак» в двух матчах РПЛ. Он сыграл 35 минут в матче против ЦСКА и 52 минуты с «Тамбовом». Еще была кубковая игра с «Родиной», где у Кокорина был личный рекорд по игровому времени – 62 минуты.
В матче с «Химками» Кокорин появился в старте. И забил с пенальти.
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