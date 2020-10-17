Кокорин реализовал пенальти в матче с «Химками». Это его первый гол за «Спартак»

«Спартак» пропустил от Мирзова в начале второго тайма, но быстро отыгрался. Логашов сфолил в штрафной в борьбе с Понсе. Пенальти результативно исполнил Александр Кокорин.

До этого Кокорин выходил за «Спартак» в двух матчах РПЛ. Он сыграл 35 минут в матче против ЦСКА и 52 минуты с «Тамбовом». Еще была кубковая игра с «Родиной», где у Кокорина был личный рекорд по игровому времени – 62 минуты.

В матче с «Химками» Кокорин появился в старте. И забил с пенальти.