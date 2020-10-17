Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #Футбол #РПЛ #Спартак #Химки

Кокорин реализовал пенальти в матче с «Химками». Это его первый гол за «Спартак»

17 октября, 20:20

«Спартак» пропустил от Мирзова в начале второго тайма, но быстро отыгрался. Логашов сфолил в штрафной в борьбе с Понсе. Пенальти результативно исполнил Александр Кокорин.

До этого Кокорин выходил за «Спартак» в двух матчах РПЛ. Он сыграл 35 минут в матче против ЦСКА и 52 минуты с «Тамбовом». Еще была кубковая игра с «Родиной», где у Кокорина был личный рекорд по игровому времени – 62 минуты.

В матче с «Химками» Кокорин появился в старте. И забил с пенальти.

Матч завершен
Химки
Химки
Мирзов 48
Идову 84
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Кокорин 58
Понсе 63
Ларссон 77
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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