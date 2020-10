«Спартак» намекнул на переход Виктора Мозеса песней Луи Армстронга

Песня – намек на переход Виктора Мозеса, аренду которого из лондонского «Челси» уже несколько дней обсуждают русские спортивные медиа. Конкретно эта часть, выложенная «Спартаком», накладывается на слова:

Go down

Moses

Way down in egypt land

Tell all pharaoes to Let my people go!