Спартак
РПЛ
Виктор Мозес
Челси
«Спартак» намекнул на переход Виктора Мозеса песней Луи Армстронга
15 октября, 20:12
В твиттере «Спартак» выложил мелодию из песни Луи Армстронга Let My People Go.
Песня – намек на переход Виктора Мозеса, аренду которого из лондонского «Челси» уже несколько дней обсуждают русские спортивные медиа. Конкретно эта часть, выложенная «Спартаком», накладывается на слова:
Go down
Moses
Way down in egypt land
Tell all pharaoes to Let my people go!
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