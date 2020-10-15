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#Спартак #РПЛ #Виктор Мозес #Челси

«Спартак» намекнул на переход Виктора Мозеса песней Луи Армстронга

15 октября, 20:12

В твиттере «Спартак» выложил мелодию из песни Луи Армстронга Let My People Go.

Песня – намек на переход Виктора Мозеса, аренду которого из лондонского «Челси» уже несколько дней обсуждают русские спортивные медиа. Конкретно эта часть, выложенная «Спартаком», накладывается на слова:

Go down

Moses

Way down in egypt land

Tell all pharaoes to Let my people go!

 

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