Хакеры украли полмиллиона евро из трансфера Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»

Леандро Паредес зимой был продан из «Зенита» в «ПСЖ» за 40 миллионов евро. Часть суммы должна была поступить на счет «Боки Хуниорс», где воспитывался футболист.

Речь шла о сумме в размере 1,3 миллиона евро, которую «ПСЖ» должен был выплатить в трех частях: в марте – 520 тысяч, в августе – 260 тысяч, в августе 2020 года – остальные деньги.

«ПСЖ» в марте перевел 520 тысяч, но они так и не достались «Боке». 6 марта клубы согласовали сумму, через шесть дней аргентинцы обратились с вопросом, почему деньги не поступили, а в апреле пригрозили обратиться в ФИФА. Уже в конце апреля сотрудники «Боки» начали догадываться, что произошло, когда представители «ПСЖ» переслали им переписку по электронной почте и документы о подтверждении перевода.