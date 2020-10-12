Леброн Джеймс
НБА
баскетбол
Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс выиграл НБА в четвертый раз. Он побеждал с каждой из своих команд
12 октября, 05:05
«Лос-Анджелес Лейкерс» – чемпионы сезона-2019/20 в НБА. В финальной серии они превзошли 4-2 «Майами».
Для 35-летнего лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса это четвертый титул в карьере.
- В 2012 и 2013 годах он побеждал с «Майами» под руководством тренера Эрика Споэльстры, чью команду обыграл сейчас с «Лейкерс».
- В 2016 году он выиграл НБА в составе «Кливленда», причем по ходу финальной серии его команда проигрывала «Голден Стэйт» 1-3.
- Всего в карьере Леброна было три команды – «Кливленд», «Майами» и «Лейкерс». Со всеми он становился чемпионом НБА.
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