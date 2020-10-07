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«Рейнджерс» выбрал Лафренье под первым номером на драфте НХЛ
07 октября, 10:21
Драфт НХЛ проходил в виртуальном режиме. В первом раунде были выбраны представители семи стран. Канадцев больше всего – 19, россиян – 4.
Топ-3:
- Алексис Лафренье («Рейнджерс»)
- Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес»)
- Тиме Штюцле («Оттава»)
Куда взяли россиян:
- Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)
- Родион Амиров («Торонто»)
- Шакир Мухамадуллин («Нью-Джерси»)
- Егор Чинахов («Коламбус»)
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