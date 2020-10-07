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#НХЛ #Хоккей #Ярослав Аскаров #Алексис Лафренье #Егор Чинахов #Куинтон Байфилд #Нью-Йорк Рейнджерс #Родион Амиров #Тиме Штюцле #Шакир Мухамадуллин

«Рейнджерс» выбрал Лафренье под первым номером на драфте НХЛ

07 октября, 10:21

Драфт НХЛ проходил в виртуальном режиме. В первом раунде были выбраны представители семи стран. Канадцев больше всего – 19, россиян – 4.

Топ-3:

  1. Алексис Лафренье («Рейнджерс»)
  2. Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес»)
  3. Тиме Штюцле («Оттава»)

Куда взяли россиян:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом
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