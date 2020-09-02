Что будет с КХЛ в Минске? «Динамо» игнорит вопросы о политике (хотя до этого агитировало), фан-клуб объявил бойкот

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Днем позже минское «Динамо» должно принимать финский «Йокерит». В Белоруссии уже четвертую неделю продолжаются протесты из-за результатов выборов президента.

Как проводить матчи в таких условиях, если в Минск будут ездить иностранные команды? Вот что пока известно.

Позиция минского «Динамо»

• Изначально перед выборами президента Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко агитировал голосовать за Александра Лукашенко. Обращение было размещено на официальном сайте клуба.

• В августе гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков участвовал в автопробеге в поддержку Лукашенко. «Целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь», – слова Баскова в одном из интервью.

• Из-за ситуации в Белоруссии «Йокерит» обращался к «Динамо» по поводу переноса игры, но получил отказ. Пресс-служба «Динамо» подтвердила: матч состоится.