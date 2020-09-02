Что будет с КХЛ в Минске? «Динамо» игнорит вопросы о политике (хотя до этого агитировало), фан-клуб объявил бойкот
Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Днем позже минское «Динамо» должно принимать финский «Йокерит». В Белоруссии уже четвертую неделю продолжаются протесты из-за результатов выборов президента.
Как проводить матчи в таких условиях, если в Минск будут ездить иностранные команды? Вот что пока известно.
Позиция минского «Динамо»
• Изначально перед выборами президента Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко агитировал голосовать за Александра Лукашенко. Обращение было размещено на официальном сайте клуба.
• В августе гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков участвовал в автопробеге в поддержку Лукашенко. «Целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь», – слова Баскова в одном из интервью.
• Из-за ситуации в Белоруссии «Йокерит» обращался к «Динамо» по поводу переноса игры, но получил отказ. Пресс-служба «Динамо» подтвердила: матч состоится.
Позиции в Финляндии
• Планы «Йокерита» словами генменеджера Яри Курри: клуб прибудет в Минск в день игры и улетит сразу после нее. Курри сказал, что «Йокерит» и «Динамо» были в тесном контакте, и матч сыграть можно.
• Не все в Финляндии поддерживают такое решение. Спортивный редактор Hufvudstadsbladet Филип Саксен недоволен: «Людей пытают, насилуют, убивают, они бегут из страны. А финская хоккейная команда летит туда, будто бы ничего не происходит. В каком-то смысле это поддержка Лукашенко».
• Ассоциация хоккеистов Финляндии вообще считает, что сейчас в Белоруссии не должны проводиться спортивные соревнования международного уровня.
• Кстати, матч перенесен на час раньше (начнется в 18:00 по местному времени), поскольку при старом расписании «Йокерит» не успел бы прилететь в Ригу, где нужно проводить следующий матч. Аэропорт в Риге работает по специальному расписанию.
Позиции фанатов
Они схожи, хотя и по разным причинам.
• Фан-клуб «Динамо» BYzone объявил бессрочный бойкот домашних игр, протестуя против фальсификации выборов, нарушения конституции и насилия.
• Фан-клуб «Йокерита» Etelapaaty выступил против игры из-за ситуации в Белоруссии и объявил, что поддержит решение клуба не ехать и получить техническое поражение.
Как будет проходить матч
• Зрители допущены, билеты продаются. Но попасть можно только на нижний ярус, рассадка – в шахматном порядке.
• Журналисты спросили Баскова, можно ли прийти на матч с бело-красно-белым флагом. Гендиректор «Динамо» отказался обсуждать политику и заверил, что все действия будут осуществляться согласно регламенту КХЛ.
А если бы матч не состоялся?
По регламенту, в случае неявки команды или срыва матча виновному клубу грозит штраф в три миллиона рублей и засчитывается техническое поражение.
Может ли «Динамо» сняться с чемпионата?
Пока об этом речи совершенно не идет, но вопросы все равно возникают. Например, тренер Андрей Назаров считает, что при снятии «Динамо» у Белоруссии отберут проведение ЧМ-2021 в пользу Латвии.
Подозрение возникло из-за слов премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша: «В настоящее время сложно представить, что после последних событий мы можем совместно проводить чемпионат». Изначально запланировано, что ЧМ-2021 пройдет в двух странах – Белоруссии и Латвии.
UPD. В итоге «Йокерит» не прибыл на игру. Ему засчитано поражение 0:5.