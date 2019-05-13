«Хулиганы Зеленой улицы» − классика. Его снимала немка, актеры дрались у тренера и пили с фанатами, а британцы разносили фильм за ошибки
При создании большинства фильмов о спорте сценаристы выбирают одинаковый шаблон. Вот главный герой счастлив, а вот в его жизнь врывается травма/смерть близких/антагонист − и от прежней тишины не остается ничего. Потом случится преодоление себя, пара эпичных сцен с тренировками и в конце финальный матч или поединок, где персонаж вновь запрыгнет на пьедестал за респектами восхищенной толпы.
«Хулиганы Зеленой улицы» − нечто иное. В этом фильме минимум штампов и вообще не так много спорта. На «Кинопоиске» у него грандиозные 8 из 10, что автоматически подбрасывает тематическое кинцо из 2005-го в топ лучших драм.
Есть мнение: фильм про хулиганов получился таким органичным, потому что его делал свой. Это не совсем так. Режиссер − немка Лекси Александер. Она родилась в германо-палестинской семье и до 19 лет действительно тусовалась с ребятами из Mannheim City Boys — немецкой фан-группировки клуба «Валтьхоф» (выступают в четвертой лиге Германии). Но в большинстве источников близость Лекси к фанатскому движению заметно раздута. Несмотря на юношеский титул чемпионки мира по кикбоксингу, парни из «Сити бойс» никогда не брали ее на драки, и вся ее причастность к околофутбольному движу сводилась к нерегулярным тусовкам с местными. Так что глубокого погружения в тему фанатской культуры у Александер не было.
Чтобы минимизировать пробелы в знаниях, на роль второго сценариста (первым выступала сама Лекси) был приглашен Дуги Бримсон — один из главных знатоков околофутбольных движений.
Картина страшно провалилась в Англии, но при этом нереально зашла американской и российской публике, став у нее классикой и киноманифестом футбольных хулиганов.
Фильм ругают за все: сценарий не работает, а главный фанат коверкает акцент и носит неправильную одежду
Вместо радужного выхлопа в виде годного сценария для «Хулиганов» дуэт Александер и Дуги Бримсона выдал историю, полную ляпов. Как сценарных, так и фактологических, за которые фильм распяли фанаты. Главная причина − несовпадение ожидания и реальности. Сильный знаток темы Дуги оказался посредственным автором. Лекси Александр — неплохой сценарист и режиссер, но крайне далека от околофутбола.
Одна из первых претензий − не совсем ясные метаморфозы главного героя. Персонаж Элайджи Вуда прошел через адовые драки британских ультрас, но главной победы (торжества справедливости) добился чисто журналистским методом, записав компрометирующий разговор на диктофон. То есть он использовал то, что у него и так было с самого начала (скиллы журналиста). Получается, что изменения персонажа и приход к новому (обязательный элемент сценария) совершенно не оправданы.
В компанию неоправданных сценарных веток летит и конфликт с журналистами. Его крайне слабо раскрывают − есть ровно одна сцена, где персонаж Чарли Ханнэма упрекает газетчиков за то, что те вместо статьи о матче написали материал о фанатской драке. Проходит 20 минут хронометража, и вот герои уже гордятся тем, что про их потасовку написали в газете.
У этого противостояния есть реальные причины, но режиссеры и сценаристы элементарно их упустили. В 1989 году, после трагедии на «Хиллсбро» (погибших − 96, пострадавших − 766) газета The Sun опубликовала текст с пафосным заголовком «The truth» («Правда»). В материале все обвинения предъявили фанатам «Ливерпуля» − якобы они нападали на полицейских, пожарных, мочились на трупы товарищей, мародерствовали.
«Правда» была опровергнута в 2012-ом − доклад независимой комиссии подтвердил непричастность болельщиков. Скандал был настолько резонансным, что премьер-министр Дэвид Кэмерон лично извинялся перед семьями погибших.
Люди, погруженные в футбол, крайне трепетно относятся к любым мелочам своего фанатского микромира. Именно поэтому британская публика выкатила фильму целую гору претензий. Во-первых, эпизод с футбольным матчем действительно снимали на стадионе «Вест Хэма». Но вместо заявленной в фильме игры с «Бирмингемом» в финальный монтаж попала нарезка с игры против «Гилингема».
Во-вторых, англичан взбесил герой Чарли Ханнэма − лидер группировки «Вест Хэма» Пит. Родившийся в Ньюкасле Ханнэм просто бездарно пытался имитировать акцент «кокни», который характерен для речи фанов из Северного Лондона. Едва слышимые интонации страшно срезонировали, и в большинстве топов о худших акцентах в кино Ханнэм занимает первые строчки.
Кроме того, Чарли раскритиковали за внешний вид и поведение. Походка вразвалочку, расставленные в сторону носки, руки в кармане плаща − все это свойственно фанатской культуре Манчестера, которая вдохновлялась образом звезды Oasis Лиама Галлахера. Разумеется, ни один фан «Вест Хэма» так бы делать не стал.
Полная деконструкция образа − сцена игры в футбол со школьниками. Там Пит предстает перед зрителем в спортивном костюме Adidas из коллекции Дэвида Бекхэма. Кто догадался нарядить так фаната «Вест Хэма» − загадка.
Утром – тренировки боев, вечером − пиво с хулиганами
Несмотря на целый список претензий, в процессе создания и в самом фильме есть масса занятных и правдивых моментов.
Например, рабочее название картины − «Янки». Впоследствии его сменили на «Хулиганы Зеленой улицы», потому что стадион «Вест Хэма» располагается на Green Street.
Большая заслуга создателей − приглашение Касса Пеннанта. В 70-х он был лидером фан-группировки «Вест Хэма» InterCityfirm и числился в списке главных футбольных хулиганов Англии. Чарли Ханнем плотно сдружился с ним и его кругом, переняв у них важные детали для образа.
После репетиций актеры вместе с хулиганом отправлялись в ближайший паб и хорошенько там напивались. От попоек был освобожден только Элайджа Вуд − таким образом он вживался в роль аутсайдера.
Чтобы актеры не выдыхались после неудачных дублей с махачами, Лекси Александр обратилась к мастеру единоборств Пэту Джонсону: он ставил драки и играл второстепенные роли во многих фильмах о боевых искусствах (киноверсия «Черепашек-ниндзя», «Малыш-каратист, «Том Хорн» и т.д).
Каждый съемочный день начинался с силовой тренировки. Джонсон два часа гонял актеров, после чего те шли на обед. За ним следовала отработка элементов драки − удары, падения, приемы борьбы. Затем сцены потасовок начинали снимать, и, когда дубли наконец удавались, актеры шли в паб.
На момент создания фильма «Вест Хэм» даже не играл в Премьер-лиге − тогда команда бултыхалась в Чемпионшипе. Когда к боссам клуба пришли ребята из Голливуда и попросили помощи в создании картины, руководство тут же согласилось.
Правда, после завершения съемок «Вест Хэм» бросился заметать следы участия в данном проекте − в клубе вдруг узнали, что фильм будет совсем не о футболе. В начале 2000-х «Вест Хэм» только восстановил репутацию, которую расшатала околофутбольная движуха. В клубе меньше всего хотели, чтобы хулиганский шлейф опять гадил на имидж.
Несмотря на то что с акцентом «кокни» создатели «Хулиганов» страшно налажали, были в этом и положительные моменты. Как говорили болельщики, рифмованные фразы по типу «бабосы-кокосы» действительно есть в сленге Северного Лондона. Эта мелочь − одна из немногих удачных находок Александер.
Еще одной хорошей деталью стала «улыбка Челси». Сцена, где персонажу Элейджи Вуда вот-вот разрежут лицо кредиткой − абсолютно реальная ситуация для Англии. Так называют особый порез, который наносили фанатам враждебных группировок. Придумали его ребята из «HeadHunter» − околофутбольной банды лондонского «Челси» (отсюда и название).
Как «Хулиганы Зеленой улицы» стали главным футбольным киноманифестом
Время, показанное в фильме, совпадает с годом выхода картины. Но важно здесь, что к 2005-му году все футбольные хулиганы ушли в подполье или просто забили на это занятие. То есть фильм, показывая нечто актуальное, на самом деле отражал события прошлого. Но даже это не помешало ему сделать несколько крайне важных вещей.
Фильм зафиксировал эпоху. Именно благодаря работе Лекси Александер массовый зритель получил представление (хоть и искаженное) о том, какой была данная субкультура изнутри. Это фильм о людях, ищущих освобождения и искупления через насилие. Для них драка − высвобождение ненависти из повседневной жизни. По ту сторону околофутбола у них есть быт, семья и работа.
Одна из сильных сторон картины − отличная демонстрация известного психологического феномена: дай человеку чувство причастности к чему-то большому, к чему-то важному, и он обнаружит, что хочет реализовать себя в этой новой среде. Этот принцип безотказно работает в фильме и находит отражение в жизни. После выхода «Хулиганов» тысячи парней по всему миру подчинили свою агрессию идеям околофутбола, возведя ненависть в культ.
Кроссовки ReebokClassic и AdidasGazelle, одежда и нашивки StoneIsland − улица быстро перехватила внешний вид персонажей фильма и сделала его неизменным атрибутом культуры. До сих пор в городках на периферии есть ребята, которые «болеют за футбол». Для них, как и для героев «Хулиганов», абсолютно не важен статус команды и ее результаты. Футбол становится генератором злости и причиной агрессии.
Молодежь Америки и России вдохновлялась идеями банды Пита, находя в своих действиях вселенскую значимость и великую идею борьбы. Никто не стремился доказывать превосходство своего клуба, ведь для подобных движений футбол − всего лишь фоновый шум. Смысл существования хулигана сводится к цитате «Думай о том, кого ненавидишь» и доказательству превосходства над «другими».
Футбольный хулиганизм, порожденный фильмом Лекси Александер, расцвел повседневной контркультурой. Парни, идущие стенка на стенку, презирали общепринятые ценности, объясняя это тем, что живут «для себя».
Мало кто знает, но главный посыл Лекси Александр заключался не в пропаганде околофутбола. В 17 лет девушка страшно разочаровалась в этом явлении. Однажды на ее глазах дружки из «Сити бойс» толпой избивали двух парней из другой «фирмы». В тот момент шарм хулиганского образа жизни мгновенно улетучился.
Идея фильма − показать весь ужас среды. У хулиганов нет ничего кроме псевдоидей и неуемной агрессии. Один из немногих положительных эффектов фильма в отношении зрителей − пересмотр взглядов. Да, среди посмотревших нашлись те, кто стал копией Пита и его друзей. Но не меньше было и тех, кто разделил мнение одного из главных героев − «Майора».
Перед дракой в баре он сказал крайне правильную вещь: просто наступает время, когда понимаешь, что в жизни нет ничего важнее семьи.
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