Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали

Когда это произошло, «Ливерпуль» вел со счетом 3:0. «Барса» обороняла разницу и явно надеялась на дополнительное время. «Ливерпуль» сбавил давление и беспокоил соперника только под влиянием трибун. Пропустить боялись все.

Поэтому четвертый гол «Ливерпуля» и получился таким странным. На видео найдете мяч с 7:59.

Смотрите по кадрам.

1) Трент отходит от мяча и показывает, что уступает его Шакири. Джердан медленно идет к угловому флажку, игроки «Барсы» расслабляются и занимают неправильные позиции в штрафной.