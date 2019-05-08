Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали
Когда это произошло, «Ливерпуль» вел со счетом 3:0. «Барса» обороняла разницу и явно надеялась на дополнительное время. «Ливерпуль» сбавил давление и беспокоил соперника только под влиянием трибун. Пропустить боялись все.
Поэтому четвертый гол «Ливерпуля» и получился таким странным. На видео найдете мяч с 7:59.
Смотрите по кадрам.
1) Трент отходит от мяча и показывает, что уступает его Шакири. Джердан медленно идет к угловому флажку, игроки «Барсы» расслабляются и занимают неправильные позиции в штрафной.
Резкая передача Трента в момент, когда никто не опекает Ориги. Нападающий «Ливерпуля» остается один в центре штрафной. Все три игрока, которые номинально рядом с ним, просто не успевают ему помешать.
Чем ближе мяч к Ориги, тем беспомощнее выглядит оборона. Один из защитников бросается в ворота, голкипер только осознает ситуацию.
Мяч в сетке. Счет 4:0. Некоторые люди (включая почти всех игроков «Барселоны») только оборачиваются на ворота. Весь эпизод произошел за четыре секунды.
Эмоции Юргена Клоппа делают ситуацию еще безумнее: «Нужно быть непредсказуемыми в моментах. Я видел, как мяч летел в ворота, но я не видел угловой. Я не видел, кто исполнял передачу. Бен Вудберн вообще спросил, что случилось».
«Думаю, это было на уровне инстинктов. Просто один из тех моментов, когда видна возможность забить. Очевидно, Див был включен, чтобы завершить пас голом. Он был лучшим на поле, а это один из самых запоминающихся эпизодов», – рассказал Трент.
Вальверде признал, что его команду шокировал четвертый гол «Ливерпуля». «Барсе» это осознание ситуации уже не поможет.
Скриншоты и видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube