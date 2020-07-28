ФИФА удалила восхваляющий Роналду твит из-за четырех эмодзи Данило

Сейчас того твита ФИФА уже нет – он удален. Роналду и правда не единственный победитель чемпионатов Италии, Испании и Англии. Данило выигрывал все эти лиги в составе «Ювентуса», «Реала» и «Ман Сити». У него есть еще и титул чемпиона Португалии – с родины Роналду.

Возможно, ФИФА имела в виду другое, что никто кроме Роналду не выигрывал эти три лиги несколько раз (у него по две Примеры и Серии А, три АПЛ), но тогда вопрос к самому тексту.

А так, всего у Данило 14 различных трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов и выигранный Кубок Либертадорес. К 29 годам.