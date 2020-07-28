Данило
Примера
Серия А
АПЛ
Футбол
Ювентус
Поделиться:
Комментарии:
1
#Данило #Футбол #АПЛ #Ювентус #Серия А #Примера

ФИФА удалила восхваляющий Роналду твит из-за четырех эмодзи Данило

28 июля, 11:27

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Ювентус» выиграл чемпионат Италии, победив «Сампдорию». ФИФА отметила в твиттере, что Криштиану Роналду забил десять голов после рестарта (это правда), но подписала, что никто кроме него не выигрывал АПЛ, Примеру и Серию А (неправда).

Одноклубник Роналду – Данило – отреагировал четырьмя задумчивыми эмодзи.

То же, что и ФИФА, написал, например, спортивный раздел ESPN.

Один из пользователей показал ему фотографии Данило с трофеями.

Сейчас того твита ФИФА уже нет – он удален. Роналду и правда не единственный победитель чемпионатов Италии, Испании и Англии. Данило выигрывал все эти лиги в составе «Ювентуса», «Реала» и «Ман Сити». У него есть еще и титул чемпиона Португалии – с родины Роналду.

Возможно, ФИФА имела в виду другое, что никто кроме Роналду не выигрывал эти три лиги несколько раз (у него по две Примеры и Серии А, три АПЛ), но тогда вопрос к самому тексту.

А так, всего у Данило 14 различных трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов и выигранный Кубок Либертадорес. К 29 годам.

Все о чемпионстве «Юве»
Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один
Куадрадо облил Сарри судейской пеной. Тот сразу закурил и взял шампанское
Роналду посвятил победу в Серии А всем пострадавшим от коронавируса
Зажигательный танец Матюиди – главный момент из празднования чемпионства «Ювентуса»
Когда «Ювентус» брал первое чемпионство из этой серии, Сарри увольнял клуб третьего дивизиона
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Юрий Алеманов
28 июля, 17:34

Данило как футболиста вообще не воспринимают, учитывая, сколько он напривозил в этом сезоне

ответить
Все теги
#Данило
#Футбол
#АПЛ
#Ювентус
#Серия А
#Примера