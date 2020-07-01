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  • баскетбол
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#Андрей Воронцевич #баскетбол #ЦСКА (б) #Единая Лига ВТБ

Андрей Воронцевич ушел из ЦСКА после 14 сезонов в клубе

01 июля, 09:23

Воронцевич – это:

⛹🏻 696 матчей за баскетбольный ЦСКА.

🥇 3 чемпионства в Евролиге.

⚡️ 13 побед в чемпионате России.

🏀 2 Кубка России.

👑 9 побед в Единой Лиге ВТБ.

💣 4169 очков за ЦСКА (больше только у Джей Ар Холдена и Нандо Де Коло).

«Благодарю клуб, все руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины».

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