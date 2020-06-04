- НБА
- баскетбол
НБА доиграет сезон в «Диснейуорлде». Это отдельный город со всей инфраструктурой и двумя гигантскими отелями
В конце апреля инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что НБА интересуется «Диснейуорлдом» в Орландо, чтобы продолжить там сезон.
Через месяц журналист ESPN Эдриан Воджнаровски подтвердил: Орландо – наиболее вероятный вариант. Его слова от 25 мая: «Все указывает на то, что НБА возобновит этот сезон на одной площадке в Орландо в «Дисней Уорлде». По прибытии в города игрокам придется проходить двухнедельный карантин. Некоторые команды могут сразу прибыть туда и начать тренировочный лагерь».
Преимущества «Диснейуорлда» по сравнению с другими местами: несколько баскетбольных площадок и множество отелей. Там можно организовать телетрансляции.
Что вообще это за место:
- Спортивный город был открыт в 1997 году для проведения молодежных турниров.
- Его площадь примерно 100 квадратных километров. Это целый комплекс для баскетбола, футбола, волейбола, лакросса, бейсбола и других видов спорта.
- Всего 18 отелей.
- Согласно информации Фарона Келли (ESPN), можно оборудовать 20 баскетбольных площадок, что позволит проводить два матча НБА одновременно, а остальным – тренироваться.
- В комплексе также есть рестораны, легкоатлетический комплекс, бейсбольный стадион на 9500 мест и 17 травяных игровых площадок.
Так выглядит спорткомплекс со спутника. Действительно, все компактно и совсем рядом.
Особенности:
• Дисней платит НБА $1,4 миллиарда в год на трансляцию игр по ESPN и ABC. Сделка с НБА позволит сотрудникам Диснея вернуться к работе и сделает рекламу безопасности для посещения четырех тематических парков, которые должны открыться в июле, хотя поначалу посещаемость будет строго ограничена.
• Медиа-аналитик Майкл Натансон посчитал, что ESPN потеряет $481 миллион из-за отсутствия доходов от рекламы, если НБА не завершит сезон. А так – сезон удастся спасти, доходы – тоже.
• По информации New York Times, Лига, скорее всего, будет использовать один-два отеля. Например, отель Four Seasons с 443 комнатами, который расположен в ультраэксклюзивном районе под названием «Золотой дуб».
Кейт Смит на Yahoo Sports обрисовал преимущества еще в середине апреля – в тот момент во время развития пандемии о возобновлении сезона говорили редко. Статью Смита поначалу посчитали в какой-то степени рекламой, ведь он почти 20 лет работал в «Диснейуорлде».
Смит уточнил: недалеко от спортивного комплекса есть два отеля, в которых размещены в общей сложности 4900 номеров. Они немного не того уровня, к которому привыкли баскетболисты, зато разместиться можно без проблем, а сервис – правильно настроить. Там же есть и бассейны.
Спутник подтверждает: да, отели совсем недалеко. Ехать всего три-четыре километра.
По мнению Смита, для тренировок достаточно ресурсов для всех 30 команд (в тот момент не обсуждалось, что команд, скорее всего, будет только 22). Инфраструктура также позволяет вести полноценные трансляции – не все другие обсуждаемые места могут это обеспечить.
Есть ли недостатки? Мировые СМИ сходятся в одном: те же недостатки были бы и в других местах для возобновления сезона. Касаются они, прежде всего, многократного и постоянного тестирования на коронавирус, вопросов соблюдения карантина, если он потребуется.
«Диснейуорлд» же – частная территория, где больше шансов создать нужную обстановку и оптимально организовать доигровку сезона. В случае необходимости, там легко перекрыть улицы, запретить доступ в любую область. В крайнем случае, поблизости находятся несколько больниц, так что вопросов по здоровью и безопасности должно вообще возникнуть минимум.
Главную мысль Смита, похоже, всецело поддерживают в НБА, если уже готовятся к возобновления сезона именно там. А мысль такая: «Диснейуорлд» функционирует как отдельный город, и вся инфраструктура для проведения ежедневных массовых мероприятий у него уже давно есть.
И коротко о формате. НБА собирается доиграть сезон-2019/20 с помощью 22 команд:
- По восемь лучших команд с обеих конференций, которые находятся в зоне плей-офф;
- Плюс шесть команд, которые вне зоны плей-офф – пять с Запада («Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс») плюс одна с Востока («Вашингтон»). Отобрали тех, кому теоретически может хватить шесть матчей до зоны плей-офф.
- По плану, каждая из команд сыграет по восемь матчей. Если девятая команда отстанет менее чем на четыре победы от восьмой – они разыграют плей-ин турнир за выход в плей-офф: в нем девятая команда вылетит, если один раз проиграет, восьмая – если два раза.
Формат официально не утвержден, но, по данным Воджнаровски, вопрос уже решен.