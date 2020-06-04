НБА доиграет сезон в «Диснейуорлде». Это отдельный город со всей инфраструктурой и двумя гигантскими отелями

По мнению Смита, для тренировок достаточно ресурсов для всех 30 команд (в тот момент не обсуждалось, что команд, скорее всего, будет только 22). Инфраструктура также позволяет вести полноценные трансляции – не все другие обсуждаемые места могут это обеспечить.

Есть ли недостатки? Мировые СМИ сходятся в одном: те же недостатки были бы и в других местах для возобновления сезона. Касаются они, прежде всего, многократного и постоянного тестирования на коронавирус, вопросов соблюдения карантина, если он потребуется.

«Диснейуорлд» же – частная территория, где больше шансов создать нужную обстановку и оптимально организовать доигровку сезона. В случае необходимости, там легко перекрыть улицы, запретить доступ в любую область. В крайнем случае, поблизости находятся несколько больниц, так что вопросов по здоровью и безопасности должно вообще возникнуть минимум.

Главную мысль Смита, похоже, всецело поддерживают в НБА, если уже готовятся к возобновления сезона именно там. А мысль такая: «Диснейуорлд» функционирует как отдельный город, и вся инфраструктура для проведения ежедневных массовых мероприятий у него уже давно есть.