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#Юрген Клопп #Ливерпуль #АПЛ #Кенни Далглиш

Идеально перед сном. Клопп читает сказку о Кенни Далглише

28 мая, 19:00

В 2018 году титульный спонсор «Ливерпуля» Standard Chartered выпустил иллюстрированную сказку в стихах о Кенни Далглише King Kenny (играл в «Ливерпуле» 13 лет, тренировал его семь сезонов). В сказке рассказывается вкратце его история: от детства и дебюта в футболе до женитьбы и работы тренером. Вот тут текстовая версия. 

Недавно сказку озвучил Юрген Клопп. Наслаждайтесь:

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