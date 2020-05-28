Идеально перед сном. Клопп читает сказку о Кенни Далглише

В 2018 году титульный спонсор «Ливерпуля» Standard Chartered выпустил иллюстрированную сказку в стихах о Кенни Далглише King Kenny (играл в «Ливерпуле» 13 лет, тренировал его семь сезонов). В сказке рассказывается вкратце его история: от детства и дебюта в футболе до женитьбы и работы тренером. Вот тут текстовая версия.

Недавно сказку озвучил Юрген Клопп. Наслаждайтесь: