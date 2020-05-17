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#Тайво Авонийи #Ливерпуль #Футбол #Бундеслига #Кельн #Майнц

Футболист «Ливерпуля» уже пять лет в клубе – и до сих пор не сыграл ни минуты. Зато съездил в 6 аренд

17 мая, 19:10
Илья Егоров

31 августа 2015 года 17-летний нигерийский нападающий Тайво Авонийи за 1,1 миллиона евро перешел в «Ливерпуль». 1 сентября того же года он уехал в аренду в «Франкфурт». С этого момента начались бесконечные мотания Авонийи. Хроника ео профессиональной карьеры:

🇩🇪 1 сентября 2015-го – аренда в «Франкфурт».

⏮️ 30 июня 2016-го – возвращение в «Ливерпуль».

🇳 26 августа 2016-го – на год ушел в аренду в «НЕК».

↩️ 30 июня 2017-го – вернулся в «Ливерпуль».

🇧🇪 31 июля 2017 года – бельгийский «Мускрон» забрал его на год в аренду.

◀️ 30 июня 2018-го – снова возвращение в «Ливерпуль».

🧙🏻‍♂️ 23 июля того же года – аренда в «Гент».

🌪️ 11 января 2019-го Тайво Авонийи вернулся в «Ливерпуль», чтобы на следующий день на правах аренды присоединиться к «Мускрону».

🇬🇧 Летом (30 июня) 2019-го его аренда закончилась – очередное возвращение в Англию.

🇲 8 августа 2019 года «Ливерпуль» сдал Тайво в очередную аренду в «Майнц». Впервые в его карьере клуб-покупатель заплатил за его аренду – «Майнц» потратил 500 тысяч евро.

ZUMAPRES/Global Look Press

В матче с «Кельном» (в первом для «Майнца» после возобновления сезона Бундеслиги) Авонийи вышел на замену и забил третьим касанием – его первый гол в семи матчах в этом сезоне чемпионата Германии.

Контракт Тайво Авонийи с «Ливерпулем» длится до 2023 года. Сейчас нет никаких предпосылок, что клуб внезапно вспомнит о своем не самом сильном игроке – в Англии вообще пишут, что Авонийи летом уедет в очередную аренду.

Но сам Авонийи недавно сказал, что счастлив, что 5 лет назад выбрал «Ливерпуль» (хотя им интересовались «Монако» и «Порту»). Даже несмотря на то, что за это время он не сыграл ни минуты за основу.

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