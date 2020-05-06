В ближайшие два месяца на UFC не будут пускать фанатов – Уайт подтвердил

Президент UFC рассказал о переписке с Конором Макгрегором:

«Он спрашивает меня: «Когда я могу драться на бойцовском острове и будут ли там фанаты?» Он хочет драться. Мы не говорили о конкретном сопернике. Фанатов не будет ни в середине, ни в конце июня».

Ближайший турнир UFC 249 запланирован на 9 мая и также пройдет без зрителей.