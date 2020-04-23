Евролига
баскетбол
Евролига договорилась о сокращении зарплат игроков и представила план возобновления сезона
23 апреля, 20:05
Итоги соглашения между клубами Евролиги и профсоюзом игроков:
- Если сезон возобновится: контракты будут продлены до 31 июля 2020 года, клубы выплатят 85% зарплат до 15 августа;
- Если сезон не доиграют: контракты в сезоне-2019/20 будут считаться завершенными, игрокам выплатят 80% зарплат до 15 августа.
План по возобновлению сезона:
- Карантин – с 29 мая по 11 июня;
- Тренировочный лагерь – с 12 июня по 2 июля;
- Матчи Еврокубка – с 4 по 17 июля;
- Матчи Евролиги – с 4 по 26 июля.
В Евролиге осталось доиграть шесть туров регулярного сезона. Планируется, что между участниками плей-офф пройдет «Финал восьми». Игры пройдут в одном месте, зрителей туда не допустят.
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