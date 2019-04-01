Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком

Ругань и пинки – не самое страшное в исполнении Рино. Когда игроки стебали его за неправильно употребленные слова (это случалось часто), Гаттузо закипал и вилкой протыкал им ноги. Те из-за этого пропускали матчи, но не переставали угорать.



Болельщики запомнили Гаттузо-футболиста именно таким: агрессивным питбулем, вырубающим соперников на поле. Шесть лет назад он стал тренером, но по-прежнему грубит судьям, орет на игроков и отхватывает дисквалификации.



Важное замечание Пирло из автобиографии: «Он крушил все вокруг, но даже в гневе был добр». За агрессивным поведением и импульсивной наружностью Гаттузо сидит простой добряк с чистым сердцем.



Видеть его таким непривычно. Но − важно.

Гаттузо помогает родному региону. Он открыл там спортивный центр и школу

Дженнаро родился в поселке Скьявонея в Калабрии – южная область Италии. Он рос в школе «Перуджи», а потом на полтора сезона уехал в Шотландию.



В «Рейнджерс» Гаттузо почувствовал себя своим: «Когда я впервые попал на стадион «Айброкс», люди приняли меня за простого итальянца без боевого духа. Там я ощутил себя шотландцем, случайно родившимся в Калабрии. Боец Гаттузо появился именно в Глазго».



Он никогда не забывает о родине – там по-прежнему живут его родители. Южная Калабрия беднее, чем северная часть Италии. Северяне часто называют южных соседей унизительно – «террон» [от итальянского «terra» – «земля», так с середины XX-го века обращаются к необразованным сельскохозяйственным работникам], намекая на их скудный ум и культуру.



«Я террон и горжусь этим. Быть терроном – значит, иметь глубокие корни, поддерживать традиции, никогда не отрицать свою культуру, давать сыну имя деда и свято уважать семью», – говорит Гаттузо. Рино дважды выиграл с «Миланом» Лигу чемпионов и Серию А и стал легендой севера, но до сих пор помогает родному региону.