Тони Фергюсон
UFC
Джастин Гэтжи
UFC анонсировал бой 18 апреля: вместо Хабиба с Фергюсоном подерется Гэтжи
06 апреля, 23:37
Главный бой UFC 249 состоится между Тони Фергюсном и Джастином Гэтжи 18 апреля. Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова. Это официально.
Подтверждение от президента UFC Дэйны Уайта: «Бой подписан на 100%. Смотрите в прямом эфире ESPN где-то на планете Земля! Фергюсон против Гэтжи 18 апреля за пояс временного чемпиона легкого дивизиона».
Где именно пройдет бой – пока неизвестно.
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