«18 апреля близко, а ты спрятался в России», – Фергюсон покритиковал Хабиба

29 марта появилась новость о том, что Хабиб обязан покинуть Россию, чтобы бой состоялся, поскольку с 27 марта запрещены международные авиарейсы, а с 30-го – закрыто движение через пункты пропуска.

Информацию о возможном бое в Саудовской Аравии опроверг менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. Пока место проведения боя до сих пор неизвестно.