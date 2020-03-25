Эшли Янг
Серия А
Футбол
коронавирус
Интер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эшли Янг #Футбол #коронавирус #Серия А #Интер

Янг из «Интера» запустил тред про коронавирус. Рассказал про Италию и расписал правила безопасности

25 марта, 11:18

Италия – самая пострадавшая от коронавируса европейская страна. Сейчас там зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения вирусом. 8 тысяч человек вылечились, умерли почти 7 тысяч.

Защитник Эшли Янг очень не вовремя сменил команду – в январе ушел из «Манчестер Юнайтед» и подписал контракт с «Интером». Сейчас, как и все футболисты Серии А, отдыхает на карантине, переживает эпидемию дома. В своем твиттере он запустил тред (цепочку сообщений) о происходящем в Италии и поделился правилами безопасности.

«Привет всем. Так как я сейчас живу в Италии – в эпицентре распространения коронавируса – хочу поделиться своими мыслями».

Янг коротко написал, как идут дела в Италии:

• Супермаркеты – главные места, где можно заразиться. Разговоры дома о том, как сходить в магазин за едой, стали какими-то необычными. Нужно помнить: изоляция – значит изоляция.

• В Италии сходить за едой в супермаркет очень просто. Нет пустых полок, нет ссор и драк среди посетителей из-за еды. И нет превышений полномочий со стороны персонала – никто не ограничивает тебя в плане покупке продуктов. Почти всегда от одной семьи за едой выходит один и тот же человек.

• Очереди в супермаркетах небольшие. Просто супермаркеты ограничивают число людей внутри, поэтому они не бывают заполненными. Пожалуйста, наберитесь терпения. Это необходимо.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальше Янг написал расписал правила, которые помогут людям не заразиться коронавирусом:

  • Если вам нужно воспользоваться лифтом, старайтесь быть в кабине один. Если в кабину вместе с вами зашел еще кто-то, встаньте по разные стороны и не дышите в сторону друг друга.
  • Всегда надевайте перчатки, когда выходите из машины. Не трогайте голыми руками тележки, поскольку до этого их трогал кто-то еще. Не снимайте перчатки, пока не вернетесь в машину.
  • Используйте маску или шарф, чтобы прикрывать рот и нос.
  • Всегда держите дистанцию в очередях. Когда вы на кассе, ставьте тележку позади вас – это помешает другим людям близко подойти к вам.
  • Сделайте так, чтобы ваши покупки не касались покупок других людей. Можно вообще не выкладывать покупки на ленту, пока человек, стоящий перед вами, не купит свои продукты.
  • Может звучать грубо: относитесь ко всем людям, выходящим на улицу, как к носителям вируса. Так вы будете максимально аккуратными.
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Коронавирус и футбол:
Тренировки из-за коронавируса по видеосвязи. Так делает «Бавария», турецкий клуб Кудряшова, планирует «Динамо»
Есть теория, что на эпидемию коронавируса в Европе повлиял матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия»
Защитник «Портсмута» заболел коронавирусом. Об этом он узнал, обедая в пабе с друзьями
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эшли Янг
#Футбол
#коронавирус
#Серия А
#Интер