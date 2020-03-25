Янг из «Интера» запустил тред про коронавирус. Рассказал про Италию и расписал правила безопасности

Италия – самая пострадавшая от коронавируса европейская страна. Сейчас там зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения вирусом. 8 тысяч человек вылечились, умерли почти 7 тысяч.

Защитник Эшли Янг очень не вовремя сменил команду – в январе ушел из «Манчестер Юнайтед» и подписал контракт с «Интером». Сейчас, как и все футболисты Серии А, отдыхает на карантине, переживает эпидемию дома. В своем твиттере он запустил тред (цепочку сообщений) о происходящем в Италии и поделился правилами безопасности.

«Привет всем. Так как я сейчас живу в Италии – в эпицентре распространения коронавируса – хочу поделиться своими мыслями».