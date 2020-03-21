У Паоло Мальдини и его сына Даниэля обнаружили коронавирус

Сообщается, что 51-летний Паоло Мальдини, занимающий пост технического директора в «Милане», заразился коронавирусом при контакте с инфицированным. Проявились симптомы, тест дал положительный результат.

Коронавирус выявлен и у его 18-летнего сына Даниэля Мальдини, который сыграл за основную команду в этом сезоне. Отец и сын провели дома две недели в самоизоляции.

Сейчас в Италии зафиксировано более 53 тысяч заражения коронавирусом. 4825 человек погибли.