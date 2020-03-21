Французский твиттер проводит чемпионат по популярности футбольных клубов. От России в плей-офф вышел «Спартак»
Эпидемия коронавируса изменила спортивные соцсети – теперь там новости о заболевших, странные челленджи и ретро-посты. Недавно клубные твиттеры сражались в крестики-нолики и «четыре в ряд», теперь новая битва – за популярность.
Твиттер Les Sondages Sports придумал новую забаву и назвал ее European Popularity Cup 2020. Сначала он выбрал 64 популярных клуба из 24 европейских стран. От России туда попали «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.
64 клуба поделили на 16 групп по четыре команды. В плей-офф выходили победители групп.
- Соперники «Зенита» – «Фейеноорд», «Динамо» Загреб и «Челси»;
- Соперники «Спартак» – «Лейпциг», «Валенсия» и «Базель»;
- Соперники «Локомотива» – «Аустрия», «ПСВ» и «Манчестер Сити».
- Соперники ЦСКА – «Брюгге», «Бетис», «Ред Булл».
Правила – проще некуда: просто проголосовать за свой любимый клуб в твиттере. Некоторые англоязычные аккаунты клубов ретвитили себе это виртуальное соревнование. В голосованиях обычно участвовали несколько сотен болельщиков.
«Зенит» уступил лидерство «Челси»:
«Локо» в упорной борьбе занял третье место, впрочем, из группы не вышел и «Сити».
У ЦСКА тоже третье место в нелегкой группе:
Но зато лидерству «Спартака» позавидовали бы многие:
Жеребьевка 1/8 финала состоялась! «Спартаку» достался «Атлетико»:
Шансов у испанцев практически никаких. Уже сейчас у российского клуба большое преимущество.
Дальнейшая сетка неизвестна, но кого стоит опасаться в борьбе за титул? Прежде всего, «Марсель», который набрал 87,9% голосов в группе с «Ювентусом». Мощно голосовали и за «ПСЖ» – 67,9% (группа с «Реалом» и «Ливерпулем»), чешская «Славия» легко опередила «Манчестер Юнайтед» (66,1%), у дортмундской «Боруссии» 67% в группе с «Лионом».
Аудитория у этого виртуального соревнования не столь велика, но тех, кто участвует, заставляют вспомнить о сражениях в реальных еврокубках. Как раз в дни, когда должны были быть ответные матчи плей-офф ЛЧ/ЛЕ.