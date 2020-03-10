Серия А
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серия А #Футбол #коронавирус

Сезон Серии А официально приостановлен из-за коронавируса

10 марта, 00:19

Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что все спортивные соревнования в стране будут приостановлены из-за коронавируса.

В их число входит и футбольный чемпионат Италии. Последний матч состоялся вечером, 9 марта. В нем «Сассуоло» обыграло 3:0 «Болонью».

Ранее сообщалось, что такое решение не затронет международные соревнования. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» должен будет принять «Лион» 17 марта. В 1/8 Лиги Европы «Интер» принимает «Хетафе» 12 марта, «Рома» – «Севилью» 19 марта.

В Италии зарегистрировано почти 8000 положительных тестов на коронавирус. 463 человека умерли.

Все о проблеме
Коронавирус в России: первые заболевшие, отдельная больница, проверки в аэропортах, запрет на мероприятия
Как не заразиться коронавирусом? Маска точно помогает? Инфекция опасна или все раздуто? Отвечают три разных врача
Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный
Коронавирус вмешался и в матч Лиги чемпионов. «ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей
Коронавирус накрывает Италию: главный матч пройдет без зрителей, фанаты приходят в масках на ЛЧ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серия А
#Футбол
#коронавирус