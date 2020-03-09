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#Лига чемпионов #Футбол #Боруссия Д #ПСЖ

Коронавирус вмешался и в матч Лиги чемпионов. «ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей

09 марта, 13:54

augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press

Полиция Парижа подтвердила, что ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд пройдет без зрителей. В первом матче «Боруссия» победила 2:1.

Причина – эпидемия коронавируса, из-за нее в ЛЧ впервые на матч не допустят зрителей. Ранее L’Equipe сообщал, что для допуска к игре стадион «Парк де Пренс» тщательно дезинфицировали, в том числе – лестницы, эскалаторы и ручки. Но этих мер также не хватило для проведения матча со зрителями.

На выходных по причине коронавируса был перенесен матч «Страсбур» – «ПСЖ» в Лиге 1.

Сейчас во Франции коронавирус диагностирован у более чем 1200 человек. 19 из них скончались.

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