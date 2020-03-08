Идеальный троллинг от Демба Ба – одним твитом вспомнил, как «Ливерпуль» упустил чемпионство в 2014-м

«Сити», который боролся тогда с «Ливерпулем» за победу в АПЛ, обошел его всего на 2 очка. Позже Джеррард говорил: «Наверное, это самый ужасный момент в моей карьере. Мы были близки к победе в АПЛ, но все наши шансы уничтожила моя дурацкая ошибка. Я бы отдал все, чтобы исправить этот момент».