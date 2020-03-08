Идеальный троллинг от Демба Ба – одним твитом вспомнил, как «Ливерпуль» упустил чемпионство в 2014-м
Аккаунт 433 (кстати, о нем у нас был большой текст) опубликовал фрагмент с матча мини-футбольных команд. На нем игрок, получив пас от партнера, сместился в центр, поскользнулся и упал – так мяч достался сопернику. Но вместо контратаки он просто выпнул его в аут.
Редакция 433 спросила подписчиков, как бы они поступили на месте игрока, выбившего мяч в аут. На вопрос неожиданно ответил Демба Ба, написав короткое: «Забил».
Ответ Ба – прямая отсылка к чемпионскому матчу «Челси» и «Ливерпуля» в 2014-м. В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» спокойно мог забирать чемпионство. Но в матче с «Челси» поскользнулся Стивен Джеррард, а Ба подобрал мяч, спокойно пробежал по всей половине поля «Ливерпуля» и забил гол – в итоге «Челси» победил (2:0).
«Сити», который боролся тогда с «Ливерпулем» за победу в АПЛ, обошел его всего на 2 очка. Позже Джеррард говорил: «Наверное, это самый ужасный момент в моей карьере. Мы были близки к победе в АПЛ, но все наши шансы уничтожила моя дурацкая ошибка. Я бы отдал все, чтобы исправить этот момент».