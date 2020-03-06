Очень толстый баскетболист колотит трехочковые, кайфует от любви фанатов и хвастается майкой от Дюрэнта
В матче студенческой Юго-Западной спортивной конференции (SWAC) случилось событие, о котором узнали даже суперзвезды.
«Мы хотим закуски!» – скандировали фанаты на игре «Джексон» – «Арканзас», но не про еду. Закуски – Snacks по-английски – это прозвище толстого баскетболиста Томаса Ли из «Джексона». Его команда к тому времени вела 20+ очков, Ли переоделся и вышел на площадку.
А затем стал героем дня, бомбанув дальний трехочковый. Что творилось вокруг!
Есть еще такой ракурс. У этого видео – почти 14 тысяч лайков, что и близко никогда не было в его твиттере.
Про Ли пишут, что он тренирует команду, но на сайте клуба числится игроком. Прозвище «Снэкс» не связано с габаритами. В детстве он регулярно посещал баскетбольные тренировки, и его так прозвали лет десять назад, когда он приехал вместе со своей тетей, а та раздала игрокам разные закуски.
Теперь его знают очень многие. Одного броска хватило, чтобы перейти от представителя студенческой команды до человека, о котором знает, например, Кевин Дюрэнт.
Заодно подъехала награду лучшему игроку дня:
Дюрэнт – любимый баскетболист Ли, 35-й номер – в честь него, прозвище «толстый Дюрэнт» он сам себе и придумал.
Дюрэнт оценил бросок своего фаната:
Позже знаменитый баскетболист НБА отправил ему майку с автографом:
Ли рассказывал, что теперь носит с собой зарядку от телефона – ему приходит очень много сообщений от фанатов после того броска. Теперь он на пике популярности, ведь теперь даже известно, как он ставит данк: