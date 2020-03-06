Очень толстый баскетболист колотит трехочковые, кайфует от любви фанатов и хвастается майкой от Дюрэнта

В матче студенческой Юго-Западной спортивной конференции (SWAC) случилось событие, о котором узнали даже суперзвезды.

«Мы хотим закуски!» – скандировали фанаты на игре «Джексон» – «Арканзас», но не про еду. Закуски – Snacks по-английски – это прозвище толстого баскетболиста Томаса Ли из «Джексона». Его команда к тому времени вела 20+ очков, Ли переоделся и вышел на площадку.

А затем стал героем дня, бомбанув дальний трехочковый. Что творилось вокруг!