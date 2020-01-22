Дерби в студенческом баскетболе – это когда победа заканчивается массовой дракой (со стульями!)
Несколько секунд до конца канзасского дерби в студенческой баскетбольной лиге, «Канзас Стейт» проигрывает «Канзасу» 59:81, но бежит в атаку чтобы сократить итоговый разрыв хотя бы на два очка.
Но нет: форвард «Канзаса» Сильвио Де Соуза жестко блокирует бросок, и ДеДжуан Гордон из «Канзас Стейт» падает на паркет. Де Соуза не успокаивается, что-то разъяренно высказывает Гордону, подбегают другие игроки и начинается драка.
В определенный момент на кадрах можно заметить, как Де Соуза берет в руки стул и собирается кого-то ударить. Повезло: стул у него из рук выхватывает кто-то из персонала.
Есть две причины, почему дерби закончилось так жестко.
Между университетами вечное противостояние
«Канзас» представляет команду университета Канзаса (University of Kansas), «Канзас Стейт» – университета штата Канзас (Kansas State University). Несмотря на похожие названия, в основе их лежат разные понятия.
Университет Канзаса представляет одноименный город и находится в получасе езды от него. Университет штата Канзас – весь штат, и от города до его Кампуса ехать не меньше двух часов на машине.
Два университета очень похожи: оба на примерно одинаковых позициях в рейтинге US News and World Report (118 и 135 места), оба берут в основном студентов из своего штата (69% и 77%), оба имеют классные кампусы.
Но от того, насколько они похожи, мелкие различия между ними тоже становятся важнее. Университет Канзаса – ближе к крупному городу, там больше обучают специальностям, которые нужны в городской среде (медицинские, юридические и т.д.), там больше городских тусовок и больше приезжих из других городов.
Университет штата чуть лучше во всех сельскохозяйственных дисциплинах и вообще более провинциальный (не в плохом смысле!). Отсюда – весь колорит их соперничества, которое уже с 1907 года проходит и на баскетбольной площадке. «Канзас» пока выигрывает чаще: 198 побед против 94. Их доминирование началось в 90-х, и с тех пор они почти не проигрывают.
Сильвио Де Соуза – талант, которого постоянно дисквалифицируют
Еще в начале вы могли заметить, что мы слишком часто упоминаем его фамилию. Действительно, без Де Соузы драка скорее всего бы не случилось. Так прокомментировал возможную дисквалификацию эксперт ESPN Джей Билас:
«Будут серьезные дисквалификации, в первую очередь для Сильвио Де Соузы, и другие после того, как Лига, «Канзас» и «Канзас Стейт» внимательно изучат запись. Но для Сильвио Де Соузы, который схватил стул и сделал все, что вы видели на записи, она точно будет. Я даже не допускаю, что его дисквалифицируют меньше чем на десяток матчей, если не на весь сезон».
21-летний Де Соуза родился в Анголе и изначально занимался и футболом, и баскетболом. Когда в школьном возрасте он переехал в Штаты, любовь к баскету пригодилась – во всех школьных и университетских командах он был одним из самых заметных игроков, а многие университетские команды спорили за право заполучить игрока.
В 2018-м это привело к коррупционному скандалу. Утверждалось, что его опекун, Фенни Фальмань, получил $60,000, чтобы Де Соуза ушел в «Мерилэнд». А затем, когда его стали уговаривать отказаться от этого соглашения, он потребовал еще 20 тысяч, чтобы вернуть деньги. При этом утверждается, что сам Де Соуза ничего не знал, и представитель лишь действовал от его имени.
Из-за этого процесса Де Соуза пропустил весь предыдущий сезон с «Канзасом». Планировалось, что он пропустит и этот, но «Канзас» выиграл апелляцию и заявил игрока. Правда, вряд ли он и его доиграет до конца.