Дерби в студенческом баскетболе – это когда победа заканчивается массовой дракой (со стульями!)

В определенный момент на кадрах можно заметить, как Де Соуза берет в руки стул и собирается кого-то ударить. Повезло: стул у него из рук выхватывает кто-то из персонала.

Есть две причины, почему дерби закончилось так жестко.

Между университетами вечное противостояние

«Канзас» представляет команду университета Канзаса (University of Kansas), «Канзас Стейт» – университета штата Канзас (Kansas State University). Несмотря на похожие названия, в основе их лежат разные понятия.

Университет Канзаса представляет одноименный город и находится в получасе езды от него. Университет штата Канзас – весь штат, и от города до его Кампуса ехать не меньше двух часов на машине.

Два университета очень похожи: оба на примерно одинаковых позициях в рейтинге US News and World Report (118 и 135 места), оба берут в основном студентов из своего штата (69% и 77%), оба имеют классные кампусы.

Но от того, насколько они похожи, мелкие различия между ними тоже становятся важнее. Университет Канзаса – ближе к крупному городу, там больше обучают специальностям, которые нужны в городской среде (медицинские, юридические и т.д.), там больше городских тусовок и больше приезжих из других городов.

Университет штата чуть лучше во всех сельскохозяйственных дисциплинах и вообще более провинциальный (не в плохом смысле!). Отсюда – весь колорит их соперничества, которое уже с 1907 года проходит и на баскетбольной площадке. «Канзас» пока выигрывает чаще: 198 побед против 94. Их доминирование началось в 90-х, и с тех пор они почти не проигрывают.