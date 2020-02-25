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Илья Ковальчук
Владислав Наместников
Главные переходы последнего дня обменов в НХЛ
25 февраля, 10:20
До конца сезона НХЛ клубам больше нельзя обмениваться игроками. НХЛ показала список самых заметных переходов в заключительный день трансферного окна. В него вошли сразу два игрока из России. Илья Ковальчук сменил «Монреаль» на «Вашингтон», а Владислава Наместникова обменяли из «Оттавы» в «Колорадо».
Подробный разбор каждого перехода читайте на официальном сайте НХЛ (вот тут). Здесь покажем в одной картинке:
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