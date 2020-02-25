Главные переходы последнего дня обменов в НХЛ

До конца сезона НХЛ клубам больше нельзя обмениваться игроками. НХЛ показала список самых заметных переходов в заключительный день трансферного окна. В него вошли сразу два игрока из России. Илья Ковальчук сменил «Монреаль» на «Вашингтон», а Владислава Наместникова обменяли из «Оттавы» в «Колорадо».

Подробный разбор каждого перехода читайте на официальном сайте НХЛ (вот тут). Здесь покажем в одной картинке: