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#НХЛ #Хоккей #Илья Ковальчук #Владислав Наместников

Главные переходы последнего дня обменов в НХЛ

25 февраля, 10:20

До конца сезона НХЛ клубам больше нельзя обмениваться игроками. НХЛ показала список самых заметных переходов в заключительный день трансферного окна. В него вошли сразу два игрока из России. Илья Ковальчук сменил «Монреаль» на «Вашингтон», а Владислава Наместникова обменяли из «Оттавы» в «Колорадо».

Подробный разбор каждого перехода читайте на официальном сайте НХЛ (вот тут). Здесь покажем в одной картинке:

твиттер НХЛ

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