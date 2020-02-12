Плохие новости о Пеле: впал в депрессию, не может нормально ходить, постоянно дома
79-летний Пеле все меньше появляется на публике. Если раньше было нормальным видеть его почетным гостем на футболе или в роли эксперта-аналитика, то сейчас это уже редкость. Теперь моральное состояние Пеле стало совсем плохим. Он впал в депрессию после операции на тазобедренном суставе – из-за ее результатов Пеле не может нормально передвигаться.
О состоянии Пеле рассказал его сын Эдиньо: «Он стесняется этого, ведет затворнический образ жизни. Он всегда был внушительной фигурой, а сегодня король не может нормально ходить. Он не хочет делать что-то, что связано с выходом из дома. У него была замена тазобедренного сустава, но реабилитация прошла не так идеально. Теперь у него что-то вроде депрессии».
Проблемы с бедром – только часть от всех бед Пеле. В 2019 году он попадал в парижскую больницу из-за мочевой инфекции. Уже в Бразилии Пеле удаляли камень из мочеточника. Интересно, что перед этим Пеле провел рекламную акцию с Килианом Мбаппе. Потом он писал в твиттере: «Антибиотики работают, тесты хорошие. Думаю, я готов снова играть».
Твиттер Пеле читают 2,6 миллиона человек. Последняя запись там была еще 27 ноября 2019-го. Этот пост был частью рекламной акции с Puma. Пеле подарил бутсы автору 1000-го гола, опубликованного со специальным хэштегом.
Интересно, что активность Пеле в твиттере сильно сократилась после лета 2019 года. До этого он каждый месяц посты с уникальными кадрами.
В последние годы у Пеле регулярно возникают проблемы со здоровьем. Из-за них он пропустил церемонию зажжения огня во время Олимпиады в Рио. Не поехал Пеле и на чемпионат мира в Россию – за полгода до этого он вообще попадал в больницу из-за истощения. Новости с участием Пеле все равно мелькали: он комментировал успехи бразильской сборной и противостояние Роналду с Месси.
В этом году для Пеле будет особенная дата – 50 лет с момента великой победы на чемпионате мира. 21 июня 1970 года на стадионе «Ацтека» Бразилия разгромила Италию со счетом 4:1. Один из мячей в том финале как раз и забил Пеле. Та бразильская сборная считается одной из лучших команд за все времена, поэтому летний праздник будет громким.
Еще одну громкую дату уже лично Пеле отмечал совсем недавно. 18 ноября 2019-го исполнилось 50 лет с момента тысячного гола Пеле в профессиональном футболе. Произошло это на стадионе «Маракана», когда играли «Сантос» и «Васко да Гама». «Мне не нужна вечеринка, чтобы праздновать это. Для меня гораздо важнее помогать бедным детям и нуждающимся. Думаю о том, как эти люди проведут Рождество», – потом рассказывал Пеле.