Плохие новости о Пеле: впал в депрессию, не может нормально ходить, постоянно дома

В последние годы у Пеле регулярно возникают проблемы со здоровьем. Из-за них он пропустил церемонию зажжения огня во время Олимпиады в Рио. Не поехал Пеле и на чемпионат мира в Россию – за полгода до этого он вообще попадал в больницу из-за истощения. Новости с участием Пеле все равно мелькали: он комментировал успехи бразильской сборной и противостояние Роналду с Месси.

В этом году для Пеле будет особенная дата – 50 лет с момента великой победы на чемпионате мира. 21 июня 1970 года на стадионе «Ацтека» Бразилия разгромила Италию со счетом 4:1. Один из мячей в том финале как раз и забил Пеле. Та бразильская сборная считается одной из лучших команд за все времена, поэтому летний праздник будет громким.

Еще одну громкую дату уже лично Пеле отмечал совсем недавно. 18 ноября 2019-го исполнилось 50 лет с момента тысячного гола Пеле в профессиональном футболе. Произошло это на стадионе «Маракана», когда играли «Сантос» и «Васко да Гама». «Мне не нужна вечеринка, чтобы праздновать это. Для меня гораздо важнее помогать бедным детям и нуждающимся. Думаю о том, как эти люди проведут Рождество», – потом рассказывал Пеле.