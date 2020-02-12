Трофей «Спартака», нервы «Барселоны», проблемы «Ювентуса» – слушайте об этом в новом подкасте

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым докапываются до сути Кубка Матч Премьер, проблем «Ювентуса» и «Интера», нервов «Барселоны» и дикого решения Американской киноакадемии.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе: