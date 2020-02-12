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#Футбол #Спартак #Ювентус #Барселона #Интер

Трофей «Спартака», нервы «Барселоны», проблемы «Ювентуса» – слушайте об этом в новом подкасте

12 февраля, 18:22

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым докапываются до сути Кубка Матч Премьер, проблем «Ювентуса» и «Интера», нервов «Барселоны» и дикого решения Американской киноакадемии.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

  • 00:11 – как новый спонсор нарушит гармонию чемпионата России.
  • 01:05 – найден главный смысл Кубка Матч Премьер.
  • 07:23 – чемпионат Италии: все в руках у «Ювентуса»?
  • 15:48 – феномен «Лацио»: как не катить бревно?
  • 20:02 – «Интер» – команда одного дня?
  • 29:03 – скандалы в «Барселоне» – это чистый стресс.
  • 37:52 – удержится ли Кике Сетьен в «Барселоне».
  • 41:07 – Месси собирается сбежать?42:45 – «Реал» выдерживает все удары.
  • 45:13 – кто фаворит в паре «Реал» – «Ман Сити».
  • 47:43 – Оскар-2020: по-футбольному дикое решение.

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