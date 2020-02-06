Журналист Олег Кашин набросил на MMA: «единоборства — драки дикарей», «на трибунах — быдло», «место Хабиба — в селе»

Журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» выдал монолог с критикой смешанных единоборств. Sport24 сделал текстовую расшифровку. Вот избранные фрагменты.

«На сегодня Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Это самая большая опасность, самая большая дикость и самый большой ад. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову. Это, конечно, мерзость.

Если бы у меня были запретительные полномочия в России, то я бы смешанные единоборства, конечно, запретил. А людей, которые занимались их организацией, занимались этим кровавым и грязным бизнесом, я бы через одного начал сажать. Где смешанные единоборства — там бандитизм. В свободное от выступлений время этих боевиков используют как реальных бандитов в криминальных разборках, во всякой гадости и так далее».

«У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов…

Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию.

Слово «Хабиб» не страшное. Слово «Хабиб» смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками.

Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто».