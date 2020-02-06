Журналист Олег Кашин набросил на MMA: «единоборства — драки дикарей», «на трибунах — быдло», «место Хабиба — в селе»
Журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» выдал монолог с критикой смешанных единоборств. Sport24 сделал текстовую расшифровку. Вот избранные фрагменты.
«На сегодня Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Это самая большая опасность, самая большая дикость и самый большой ад. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову. Это, конечно, мерзость.
Если бы у меня были запретительные полномочия в России, то я бы смешанные единоборства, конечно, запретил. А людей, которые занимались их организацией, занимались этим кровавым и грязным бизнесом, я бы через одного начал сажать. Где смешанные единоборства — там бандитизм. В свободное от выступлений время этих боевиков используют как реальных бандитов в криминальных разборках, во всякой гадости и так далее».
«У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов…
Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию.
Слово «Хабиб» не страшное. Слово «Хабиб» смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками.
Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто».
Слова Кашина обсуждают многие люди. Среди них:
Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев: «Кашин даже не подготовился. Если бы он про ММА почитал, то не называл бы их боями без правил. А в принципе, он же обиженный. Сколько раз у него были проблемы из-за не совсем адекватного взгляда на вещи. Да и что он имеет в виду под своей страной? Он же в Англию, насколько я знаю, эмигрировал лет пять назад? Так что всерьез к высказываниям Олега Кашина я бы точно не относился».
Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов: «Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать».
Боец и экс-чемпион Bellator Александр Шлименко: «Во времена Российской империи был Иван Поддубный. По нему смотрели, какие русские сильные, богатыри и так далее. Ну хорошо, давай запретим единоборства. А кто нас тогда будет защищать? Еще есть одно заблуждение: если ты боец — то ты быдло и будешь использовать свою силу в обычной жизни. Это не так. Тот, кто реально имеет навыки, никогда не будет их применять на улице. Это ему не нужно.
Я не говорю, что Кашин ненормальный, просто у него свои герои. Может, ему нравится тот же футбол. Но это не значит, что надо запрещать ММА. Сейчас его смотрит, наверно, не меньше, чем тот же хоккей или футбол. Давайте тогда запретим вообще весь спорт, если он кому-то не нравится. Я не спорю, бывают разные бойцы, да и страна у нас разная. Мы не должны никого ущемлять».
Позднее Олег Кашин рассказал, что ему поступают различные угрозы от поклонников единоборств. Например, магазин «Мир папах»:
«Я далек от спорта, смешанных единоборств – в том числе. Но мне представляется принципиально важным этот момент. Мне кажется, унизительно фильтровать свою речь, опасаясь того, что какие-то недалекие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физические неприятности.
Этот страх унизителен. Тем более для людей в цивилизованном обществе. Я шлю лучи возмущения и протеста всем, кто считает допустимым угрожать и говорить гадости. И считаю, что слово всегда сильнее любой стали, любого кулака».
Журналист Александр Лютиков взял интервью у Кашина. Кроме обсуждения роли Хабиба в российском обществе и реакции на слова Кашина, Лютиков вспоминает историю из 2010-го. Когда Олега Кашина на улице избили несколько неизвестных. Одним из них был боец MMA Данила Веселов.
Что надо знать об Олеге Кашине:
- Российский журналист, который работал или работает до сих пор в ряде медиа: «Коммерсант», «Дождь», «Комсомольская правда».
- В 2010 году президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору взять дело о нападении на Олега Кашина под личный контроль.
- Заказчиком нападения рассматривался губернатор Псковской области, которого Кашин критиковал.
- В 2013 году Кашин эмигрировал в Женеву. Затем в Лондон. Позднее возвращался жить в Россию. Сейчас живет в Лондоне.