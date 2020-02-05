Забыли про Руни? А он забил в Кубке Англии и в следующем раунде сыграет против «МЮ»

34-летний Уэйн Руни провел пару лет в МЛС, а в январе 2020-го вернулся в Англию, где подписал контракт с «Дерби Каунти» как играющий тренер. «Дерби» в прошлом году играл в финале Чемпионшипа, а сейчас идет в лиге 13-м.

Руни начал с голевого паса, сыграв уже 2 января против «Барнсли». В двух последних матчах Чемпионшипа с «Лутоном» и «Стоком» забил по голу.

Отличился и в кубковом матче с «Нортхэмптоном». Его гол с пенальти сделал счет разгромным, хотя под конец соперник один мяч отыграл – 4:2. Так что Руни забивает уже в третьей игре подряд.