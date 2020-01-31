Marca о Смолове: противоречивая фигура с большим списком курьезов

Marca выпустила заметку о Смолове:

🕺 Называют Федора «противоречивой фигурой с большим списком курьезов»;

🐃 По мнению издания, самая яркая игра Смолова была против Испании в Питере (3:3);

🥕 Назвали ту сцену с Бузовой из Comment Out «спорной»;

👄 Вспомнили Лопыреву, внучку Ельцина и других девушек;

⛅️ Считают, что весна в «Сельте» решит, возьмет ли его Черчесов на Евро.