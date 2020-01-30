Кристиан Эриксен
Серия А
Футбол
Кобе Брайант
Интер
Эриксен взял в «Интере» 24 номер. Это из-за Кобе? (нет)
30 января, 10:43
Презентация Кристиана Эриксена в «Интере» случилась в те же дни, когда весь мир обсуждал смерть Кобе Брайанта. Первая мысль, когда видишь футболку Эриксена с 24 номером – это в честь Кобе. Особенно с учетом того, что раньше в его карьере этого номера не было: 10, 51, 8 и 23.
Но сам Эриксен ничего такого не говорил. Более того – Sky Italia пишет, что свой номер Эриксен выбрал еще до смерти Кобе. И он символизирует шаг вперед – от 23 номера в «Тоттенхэме» до 24 в «Интере». Впрочем, эту версию Эркисен тоже пока не подтвердил.
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