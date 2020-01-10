Бросил банку на паркет – больше не попадешь на баскетбол. Пожизненный запрет применил «Бостон»

«Бостон» проиграл «Сан-Антонио» в НБА со счетом 114:129, матч проходил 9 января на TD Garden – площадке «Бостона».

Матч запомнился инцидентом после удаления разыгрывающего «Бостона» Кембы Уокера. В третьей четверти Уокера удалили за ругань в адрес судей. Баскетболист указывал на нарушение со стороны Ламаркуса Олдриджа во время постановки заслона. Уокеру выписали два технических фола, еще один получил тренер «Бостона» Брэд Стивенс.

На паркет после этого приземлилась банка с пивом. Она прилетела недалеко от скамейки соперника.