Голкипер «Нью-Джерси» Блэквуд потерял несколько зубов, но все равно доиграл матч

Героизм Блэквуда – это еще и целый период игры после мощного попадания шайбы. Такого мощного, что он потерял несколько зубов. Вместо замены Блэквуд продолжил матч и доиграл его до конца. Как раз через несколько секунд он и отбил шайбу в том моменте. Под маской Блэквуд выглядел так: