Ночь Ничушкина в НХЛ: гол, передача, драка. Забил еще и головой!

Ничушкин за последний месяц сыграл 15 матчей – у него семь голов и четыре голевые передачи за это время, а всего в сезоне – 7+6 при показателе полезности «+13».

«Колорадо» идет третьим в западной конференции НХЛ. Клуб прервал серию из двух поражений подряд, но в последних пяти матчах лишь дважды побеждал.