Распределение голосов на «Золотом мяче» объясняет, почему выиграл Месси
Шестой «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси. По результатам голосования его отрыв от Вирджила ван Дейка был минимальным. Вот некоторые подробности:
• По баллам Месси выиграл 686:679. То есть опередил голландца всего на семь очков.
• По процентной составляющей отрыв – всего 0,25%. В последний раз настолько минимальным было преимущество победителя в 1996 году, когда Маттиас Заммер опередил Роналдо на один балл.
• В чем ван Дейк опередил Месси – в количестве первых мест. 69 журналистов поставили первым голландского защитника, 61 – аргентинца.
• У Роналду (третье место) – 476 очков, это на 210 меньше чем у победителя. У него 17 первых мест, как и у Садио Мане.
• Ван Дейк опередил Месси по очкам по результатам голосования в Европе и Азии – соответственно 231:194 и 155:134. В остальных частях света было преимущество у Месси. 47:39 – в Южной Америке, 102:86 – в Северной, 187:154 – в Африке, 22:14 – в Океании.
• В Европе преимущество у ван Дейка, в Южной Америке – у Месси, а в Африке голландец уступил второе место сенегальцу Мане. Это ожидаемое распределение голосов.
• Интересно, что если взять топ-20 сборных по рейтингу ФИФА, то журналисты из их стран голосовали в пользу ван Дейка – девять первых мест против пяти у Месси. Если же посмотреть на 20 самых слабых команд из числа тех, где могли голосовать журналисты, то победа по первым местам за Месси – 9:7.
• И еще один факт из данных: самый серьезный перевес по очкам у ван Дейка против Месси – в Европе (37). А у Месси над ван Дейком – в Африке (33).
Все результаты голосования можно посмотреть здесь: