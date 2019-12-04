Распределение голосов на «Золотом мяче» объясняет, почему выиграл Месси

Шестой «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси. По результатам голосования его отрыв от Вирджила ван Дейка был минимальным. Вот некоторые подробности:

• По баллам Месси выиграл 686:679. То есть опередил голландца всего на семь очков .

• По процентной составляющей отрыв – всего 0,25%. В последний раз настолько минимальным было преимущество победителя в 1996 году , когда Маттиас Заммер опередил Роналдо на один балл.

• В чем ван Дейк опередил Месси – в количестве первых мест . 69 журналистов поставили первым голландского защитника, 61 – аргентинца.

• У Роналду (третье место) – 476 очков, это на 210 меньше чем у победителя. У него 17 первых мест, как и у Садио Мане.